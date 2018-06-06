Ещё
Aston Martin DBS Superleggera может дебютировать во втором квартале этого года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aston Martin DBS Superleggera может дебютировать во втором квартале этого года 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Однако времени до намеченной премьеры Aston Martin DBS Superleggera остается все меньше.
Образец от Aston Martin DBS был продемонстрирован еще в апреле 2018 года, и с тех пор в компании называют второй квартал этого года в качестве времени возможного дебюта. Однако пока что автомобиль продолжает заезды на гоночном треке.
Ожидается, что Aston Martin DBS будет выполнен в черно-матовом оттенке. Агрессивности автомобилю добавят задний диффузор, активное заднее крыло, а также два вентиляционных отверстия спереди.
Скорее всего, на машине будет установлен двигатель V12 объемом в 5 литров. Этот мотор сможет выдавать на гора мощность в 700 лошадиных сил, и это больше, чем ранее ожидалось специалистами.
В то же время не исключено, что перед официальным дебютом может быть сообщено о других характеристиках. Ждать, если верить обещаниям производителя, осталось недолго.
Остается добавить, DBS Superleggera также будет представлен кабриолетом, что должно повысить популярность модели на рынке. Он получит индекс Volante.
Car.ru: последние новости
Тюнеры из Зеленограда создали горячий хот-род ЗИЛ-130 ТОП-5 советов от автоэкспертов по определению “битого” автомобиля Hyundai Tucson получил гибридное исполнение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина похоронила дешевый бензин306
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП11
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Большие внедорожники с маленькими моторами
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение