Aston Martin DBS Superleggera может дебютировать во втором квартале этого года

Однако времени до намеченной премьеры Aston Martin DBS Superleggera остается все меньше.

Образец от Aston Martin DBS был продемонстрирован еще в апреле 2018 года, и с тех пор в компании называют второй квартал этого года в качестве времени возможного дебюта. Однако пока что автомобиль продолжает заезды на гоночном треке.

Ожидается, что Aston Martin DBS будет выполнен в черно-матовом оттенке. Агрессивности автомобилю добавят задний диффузор, активное заднее крыло, а также два вентиляционных отверстия спереди.

Скорее всего, на машине будет установлен двигатель V12 объемом в 5 литров. Этот мотор сможет выдавать на гора мощность в 700 лошадиных сил, и это больше, чем ранее ожидалось специалистами.

В то же время не исключено, что перед официальным дебютом может быть сообщено о других характеристиках. Ждать, если верить обещаниям производителя, осталось недолго.

Остается добавить, DBS Superleggera также будет представлен кабриолетом, что должно повысить популярность модели на рынке. Он получит индекс Volante.