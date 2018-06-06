BMW X5 2019: знакомый облик и заряд новых технологий

BMW X5 2019 предстал в знакомом облике и с зарядом новых технологий

Баварский автогигант BMW продолжает свой "год под знаком X" и, после лавины утечек, официально представляет новое поколение кроссовера BMW X5 в кузове G05.

Дизайн

Модель выглядит абсолютно узнаваемо, даже не верится, что это совершенно новая генерация, а не рестайлинг. Тем не менее, без свежих решений не обошлось и кроссовер наделили более смелыми чертами с огромной хромированной решеткой радиатора и агрессивным передним бампером с массивными воздухозаборниками по флангам.

Продвигаясь дальше по кузову Х5 2019, отметим появление острых граней и мускулистых форм с игриво ввздернутой к заднему стеклу подштамповкой, начинающейся с середины задних дверей. Создавая "корму" кроссовера, разработчики отказались от L-образной формы задних фонарей, установили два хромированных выхлопных патрубка и мини-спойлер над дверью багажника.

Длина нового BMW X5 G05 увеличилась на 36 мм, ширина прибавила 66 мм, а высота 19 мм к показателям предыдущего поколения F15. Колесная база кроссовера выросла на 42 мм. Итого, длина X5 2019 составляет 4945 мм, ширина 2004 мм, высота 1791 мм, колесная база 2975 мм.

Салон

Убранство салона также отражает намерение разработчиков сделать еще лучше уже очень успешную модель. Новый Х5 щеголяет еще более дорогими материалами отделки, новым селектором коробки передач и полностью цифровой приборной панелью, неподалеку от которой на центральной консоли расположился 12.3-дюймовый дисплей мультимедиа-навигационного комплекса.

Опционально для покупателей доступна светодиодная интерьерная подсветка, подстаканники с охлаждением и подогревом, 4-зонный климат-контроль, панорамная крыша, музыка Bowers & Wilkins с 20 динамиками и развлекательный комплекс для пассажиров второго ряда с двумя 10.2-дюймовыми дисплеями и Blu-Ray плеером.

Не забыли разработчики BMW X5 2019 и о практичности, ради которой так много людей на планете и выбирают автомобили класса SUV. Так, рациональные клиенты будут рады обнаружить багажник объемом 645 литров, который можно увеличить до 1860 литров путем складывания спинок задних сидений. Более того, на некоторых рынках X5 продолжат предлагать с опциональным третьим рядом.

Двигатели

На старте BMW X5 2019 в новом кузове будут оснащать четырьмя силовыми агрегатами на выбор — двумя бензиновыми и двумя дизельными. Линейка бензиновых моторов представлена 3.0-литровой рядной "шестеркой" в версии xDrive 40i с турбонаддувом, развивающей 335 л.с. и 450 Нм (5.5 секунды до "сотни", максималка 243 км/ч), а также 4.4 V8 xDrive 50i на 455 л.с. и 650 Нм (4.7 с до "сотни", максимум 250 км/ч).

Невзирая на всемирные гонения дизельных двигателей, баварцы предложат два мотора на "тяжелом топливе": рядный шестицилиндровый 3.0 л мощностью 261 л.с. и с крутящим моментом 620 Нм, а также топовый 3.0 M50d с четырьмя турбинами на 394 "лошади" и с пиковым моментом 760 Нм (5.2 секунды до "сотни", "потолок" скорости 250 км/ч).

Все двигатели БМВ Х5 2019 агрегатируются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач, все модификации кроссовера полноприводные с фирменной системой xDrive, ориентированной в большей степени на задние колеса.

Опциональное оснащение

За доплату покупатели X5 G05 смогут заказать адаптивную подвеску Dynamic Damper Control, полноуправляемое шасси с подруливающим задним мостом, активные стабилизаторы поперечой устойчивости и самоблокирующийся задний дифференциал повышенного трения. Если же выбрать еще и пневмоподвеску, то клиренс, по требованию, можно увеличить на 40 мм для преодоления сложных дорожных условий.

Те же клиенты, которые часто выбираются на отдых на природу, могут докупить внедорожный пакет, который уже включает пневмоподвеску и самоблокирующийся дифференциал повышенного трения, а также защиту днища, контроллер выбора режимов движения (гравий, камни, песок или снег) и специальные дисплеи для отображения информации о поездке по бездорожью.

Как и ранее, кроссовер Х5 оснащается широким ассортиментом различных ассистентов, включая контроль ряда движения, мониторинг слепых зон, предупреждение о столкновениях спереди и сзади, слежение за пешеходами и помощник при движении в пробках. Новой же системой в этом ряду станет контроль состояния водителя, который способен заглушить машину, если вдруг водитель почувствует себя плохо и перестанет управлять автомобилем.

Светодиодная головная оптика является стандартным оборудованием, а вот фирменная с технологией Laserlight — уже за доплату. Задняя дверь выполнена в виде двух секций, открывающихся вверх и вниз, за доплату этот процесс можно автоматизировать. Опциональный третий ряд сидений также идет в комплекте с моторизованным вторым рядом, который автоматически подается на полозках вперед и складывает спинки для легкого доступа в третий ряд.

Старт продаж BMW X5 2019 года намечен на ноябрь. Цена будет озвучена ближе к релизу.