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Новый Lexus RX 450hL доступен от 68 тысяч долларов
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Новый Lexus RX 450hL доступен от 68 тысяч долларов 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Lexus RX 450hL 2019 модельного года отправляется на мировые рынки в трех комплектациях: SE, Luxury и Premier.
Модель SE начального уровня оценивается в 50 995 фунтов стерлингов (эквивалентно 68 053 долларов) и оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодными фарами с автоматическим дальним светом, функцией дистанционного входа и выхода, а также получает кожаную обивку, электрически регулируемые передние сидения с вентиляцией и обогревом, трехзонный климат-контроль, навигационную систему и многое другое. За дополнительные 3 100 фунтов стерлингов (примерно 4 137 долларов США) клиенты получают версию Luxury, предоставляющую набор 20-дюймовых дисков, чувствительные к дождю стеклоочистители, автоматические боковые зеркала, 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему, аудиосистему с 12 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона, парковочного ассистента и другие стандартные функции.
Комплектация Premier стоит не менее 61 995 фунтов стерлингов (82 733 доллара США) и предлагает 20-дюймовые легкосплавные диски с различным дизайном, подвеску, систему мониторинга слепых зон, систему помощи при выезде задним ходом, пять режимов вождения, люк на крыше, а также подогрев пассажирских сидений, камеру с обзором на 360 градусов, полуанилиновую кожаную обивку, премиальную навигационную систему, аудиосистему Mark Levinson и подогрев руля. При этом все модели Lexus RX 450hL в качестве опции могут получить пакет Protection Pack и комплект Style Pack. Стандартными являются 3,5-литровый бензиновый двигатель и два электрических агрегата, обеспечивающие совокупную мощность в 312 лошадиных сил и разгон 0-100 км/ч за 8,0 секунд.
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