Ещё
Исторические Renault подвозили парижан вместо обычных такси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исторические Renault подвозили парижан вместо обычных такси 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Необычную акцию провела фирма Renault в честь своего 120-летия. Клиентов парижской службы такси Marcel Cab возили машины из музея Renault.
На протяжении одного дня к случайно выбранным клиентам службы Marcel Cab на вызов ездили семь машин из музея: «марнское такси» Type AG (такие выпускались еще до Первой мировой войны), заднемоторный седанчик 4CV пятидесятых годов, уникальный концепт-кар Project 900 1959 года, популярный в семидесятые годы седан модели 12, минивэн Espace первого поколения, современный электромобильчик Twizy и беспилотный концепт-кар Symbioz.
В процессе пассажиров снимали скрытой камерой — получившийся ролик, посвященный истории Renault.
Motor.ru: последние новости
Большие внедорожники --с маленькими моторами Обновленный Hyundai Tucson стал «мягким гибридом» Вот так будет выглядеть новый BMW X5
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина похоронила дешевый бензин306
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП11
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Большие внедорожники с маленькими моторами
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение