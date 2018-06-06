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Реанимирован первый экземпляр российского суперкара «Маруся»
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Реанимирован первый экземпляр российского суперкара «Маруся» 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Изображения восстановленного суперкара опубликован на странице RCI News. Полностью восстановленная «Маруся» получила новый красно-черный окрас кузова и 244-сильный атмосферник Nissan, развивающий 244 л.с., работающий в паре с автоматической КПП. Ранее этот экземпляр Marussia B1 использовался производителем в качестве промо-кара, а сейчас официально принадлежит владельцу тюнингового ателье VIP-Service из Новосибирска Александру Сердцеву.
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Утверждается, что в ателье уже принялись за восстановление второго суперкара из имеющихся — Marussia B1, который в процессе реанимации получит серый цвет кузова.
Ранее сообщалось, что компания выкупила сразу шесть прототипов с разными моторами, включая единственный экземпляр «Маруси» в кузове спидстер, остов суперкара Marussia B3 без агрегатов, а также образец внедорожника Marussia F2. По словам самого Александра Сердцева, все эти машины — 2013-2014 годов выпуска и долгое время стояли в гараже без движения, поэтому требуют скрупулезных работ по доводке и восстановлению.
Кроме того, известно, что VIP-Service сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами для полномасштабного возрождения проекта Marussia. В планах компании значатся выкуп бренда, а также налаживание производства машинокомплектов и сборка товарных экземпляров «первого российского суперкара».
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