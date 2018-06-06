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Tesla показала новое изображение кроссовера Model Y
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Tesla показала новое изображение кроссовера Model Y 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Tesla, как известно, работает над новым полностью электрическим кроссовером Model Y. Машина будет более бюджетной и компактной, чем уже имеющийся у компании Model X. Подробностей о новинке пока крайне мало: прошлым летом был опубликован первый тизер, стало известно также, что модель, вероятно, будет иметь много общего с Model 3; кроме того, Илон Маск сообщил в Twitter возможную дату премьеры электрокроссовера — по его словам, она может состояться в принципе в любое время с конца текущего года и до середины следующего.
Теперь же, на собрании акционеров, Tesla поделилась вторым тизерным изображением новинки. Оно не очень информативно — лобовое стекло выглядит необычно, но такой эффект часто присутствует на скетчах, и машина кажется более массивной, чем Model 3. Дверей электромобиля на тизере не видно — ранее Маск говорил, что Model Y получит схожие двери типа «крылья сокола», как и кроссовер Model X.
В ходе собрания акционеров, как передает портал Electrek, Маск также пошутил, что Model Y может не получить рулевого колеса. «В Model Y не будет кожи, даже в рулевом колесе… если машина вообще будет иметь рулевое колесо», — сказал предприниматель.
В апреле информагентство Reuters сообщало, что серийное производство Model Y может начаться в ноябре 2019 года. Маск же недавно написал в Twitter, что новая модель будет представлена «15-го марта», но потом, правда, пояснил, что выдумал дату, хотя она и может оказаться реальной: по словам предпринимателя, официальный дебют машины, как уже отмечалось выше, состоится с конца 2018 года до середины 2019-го.
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