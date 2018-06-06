Tesla показала новое изображение кроссовера Model Y

Tesla , как известно, работает над новым полностью электрическим кроссовером Model Y. Машина будет более бюджетной и компактной, чем уже имеющийся у компании Model X. Подробностей о новинке пока крайне мало: прошлым летом был опубликован первый тизер, стало известно также, что модель, вероятно, будет иметь много общего с Model 3; кроме того, Илон Маск сообщил в Twitter возможную дату премьеры электрокроссовера — по его словам, она может состояться в принципе в любое время с конца текущего года и до середины следующего.

Теперь же, на собрании акционеров, Tesla поделилась вторым тизерным изображением новинки. Оно не очень информативно — лобовое стекло выглядит необычно, но такой эффект часто присутствует на скетчах, и машина кажется более массивной, чем Model 3. Дверей электромобиля на тизере не видно — ранее Маск говорил, что Model Y получит схожие двери типа «крылья сокола», как и кроссовер Model X.

В ходе собрания акционеров, как передает портал Electrek, Маск также пошутил, что Model Y может не получить рулевого колеса. «В Model Y не будет кожи, даже в рулевом колесе… если машина вообще будет иметь рулевое колесо», — сказал предприниматель.