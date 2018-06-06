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В Россию прибыл обновленный Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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В Россию прибыл обновленный Jeep Grand Cherokee Trailhawk 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российские автодилеры объявили о старте продаж автоновинки — Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Ориентировочная стоимость данной автомодели отталкивается от 3760000 рублей.
Если сжато описать возможности обсуждаемой автомодели, то можно сказать, что это и есть настоящий внедорожник.
По словам шеф-редактора портала «АвтоВзгляд» Александра Ростарчука, машину вообще не реально где-то усадить. Это просто зверь какой-то.
Trailhawk выбирается на любой сложной дороге. И не важно, скалистая это местность, откровенная грязь, песок, автомобиль справляется с нагрузкой и продвигается в заданном направлении.
Что касательно манеры вождения, то в данном случае автоматика полностью берет на себя все процессы управления силовой установкой, выбирая необходимый режим в той, или иной ситуации. Водителю только остается удерживать руль и выбирать направление движения.
По силовой части машина оснащена мощным мотором V6 на 286 л.с. и восьмиступенчатой коробкой-автоматом.
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