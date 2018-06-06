Саратовцам для экономии бензина советуют не ездить слишком медленно

Саратовцам из-за подорожания бензина советуют не ездить на низких оборотах двигателя, инструктор по экстремальному вождению Виктор Мартыненко дал несколько советов автолюбителям.

«В первую очередь не старайтесь ездить только на низких оборотах двигателя. Так мотор напрягается еще больше и, соответственно, растет расход топлива. Очень часто рассказывают, что минимум бензина потребляется, если ехать с горки на нейтральной передаче. Это не так. Я проверял много раз на различных автомобилях. Лучше спускаться с горки на передаче, а обороты держать от 2000 до 3000».