«Московская миля» в этом году собрала 50 суперкаров самых известных марок с двигателями мощностью свыше 400 лошадиных сил 

Суперкары соревновались на дистанции 804 метра (1/2 мили). В заездах приняли участие 48 пилотов на 50 автомобилях, за которыми наблюдали более 1 500 зрителей. Самым быстрым стал Nissan GT-R Андрея Тюрикова (1500 лошадиных сил). Он преодолел дистанцию за 14,6 секунды. Этот же автомобиль поставил и второй рекорд, когда пересек финишную прямую на скорости 319 километров в час. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Также участники «Московской мили» соревновались между собой в абсолютном зачете. Борьба развернулась между Subaru Impreza WRX STi и его соперниками Lamborghini Huracan, Lamborghini Aventador, Porsche 911 Turbo, Mercedes-Benz C63 AMG и Nissan GT-R. Во всех заездах победителем был последний автомобиль под управлением Сергея Смородина.