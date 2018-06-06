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С первого июня УАЗ поднял расценки на весь модельный ряд
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С первого июня УАЗ поднял расценки на весь модельный ряд 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Такую информацию выяснили автоэксперты «Автостата», анализируя июньские цены новых машин на российском авторынке.
Более остальных досталось автомодели УАЗ «Хантер». Ценник этой версии подрос на 18500 рублей до 644900 рублей. Это в модификации «Классик» с 2,7-литровым мотором на 128 л.с. и механической коробкой.
Все модификации (кроме «Классик») «Пикапов» и «Патриотов» стали дороже на 10000 рублей. Стоимость «Пикапов» теперь варьируется от 749000 до 1065000 рублей. За «Патриоты» теперь просят от 719000 до 999000 рублей.
По силовой части обе автомодели оснащаются 2,7-литровым мотором на 135 л.с. и «механикой».
"Хантер" уже однажды дорожал в этом году. Это произошло в феврале. «Пикап» и «Патриот» дорожал буквально пару месяцев назад (в апреле).
Автопроизводитель пока что никак не комментировал очередной скачок цен на свою продукцию. Вероятно будет в очередной раз заявлен привычный уже штамп: колебание отечественной валюты, цены на бензин и т.п.
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