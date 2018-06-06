С первого июня УАЗ поднял расценки на весь модельный ряд

Такую информацию выяснили автоэксперты «Автостата», анализируя июньские цены новых машин на российском авторынке.

Более остальных досталось автомодели УАЗ «Хантер». Ценник этой версии подрос на 18500 рублей до 644900 рублей. Это в модификации «Классик» с 2,7-литровым мотором на 128 л.с. и механической коробкой.

Все модификации (кроме «Классик») «Пикапов» и «Патриотов» стали дороже на 10000 рублей. Стоимость «Пикапов» теперь варьируется от 749000 до 1065000 рублей. За «Патриоты» теперь просят от 719000 до 999000 рублей.

По силовой части обе автомодели оснащаются 2,7-литровым мотором на 135 л.с. и «механикой».

"Хантер" уже однажды дорожал в этом году. Это произошло в феврале. «Пикап» и «Патриот» дорожал буквально пару месяцев назад (в апреле).

Автопроизводитель пока что никак не комментировал очередной скачок цен на свою продукцию. Вероятно будет в очередной раз заявлен привычный уже штамп: колебание отечественной валюты, цены на бензин и т.п.