McLaren дает зеленый свет гибридным и электрическим автомобилям

Нынешний ассортимент автомобилей McLaren включает три различные линии (Sports Series, Super Series, Ultimate Series) и предоставляет клиентам достаточно широкий выбор транспортных средств.

На данный момент британский производитель достиг многого и не планирует на этом останавливаться. Основываясь на нынешнем плане McLaren, представленном около двух лет назад, следующим шагом является активное внедрение гибридных автомобилей. Конечно, они уже запустили гибридный P1, однако модель была выпущена очень ограниченным тиражом.

Также помимо серийного производства гибридных машин, компания заинтересована в разработке полностью эклектической модели, которая, скорее всего, прибудет после 2022 года. «Мы еще не подтвердили какие-либо конкретные продукты, но мы очень много думаем о гибридных и электрических», — сказал представитель руководства Тони Джозеф. Правда, это не касается внедорожников, поскольку McLaren не планирует выпускать такие модели с нулевым уровнем выбросов.

«Мы уже давно являемся компанией, которая существует в автомобилестроении, и мы являемся прибыльной компанией, поэтому нет необходимости делать внедорожники», — добавил Джозеф. «Мы хотим сосредоточиться только на двухместных спортивных автомобилях и быть известными как знаковая компания спортивных автомобилей».