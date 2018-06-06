Ещё
McLaren дает зеленый свет гибридным и электрическим автомобилям
Далее:
Читайте также:
Ещё

McLaren дает зеленый свет гибридным и электрическим автомобилям 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Нынешний ассортимент автомобилей McLaren включает три различные линии (Sports Series, Super Series, Ultimate Series) и предоставляет клиентам достаточно широкий выбор транспортных средств.
На данный момент британский производитель достиг многого и не планирует на этом останавливаться. Основываясь на нынешнем плане McLaren, представленном около двух лет назад, следующим шагом является активное внедрение гибридных автомобилей. Конечно, они уже запустили гибридный P1, однако модель была выпущена очень ограниченным тиражом.
Также помимо серийного производства гибридных машин, компания заинтересована в разработке полностью эклектической модели, которая, скорее всего, прибудет после 2022 года. «Мы еще не подтвердили какие-либо конкретные продукты, но мы очень много думаем о гибридных и электрических», — сказал представитель руководства Тони Джозеф. Правда, это не касается внедорожников, поскольку McLaren не планирует выпускать такие модели с нулевым уровнем выбросов.
«Мы уже давно являемся компанией, которая существует в автомобилестроении, и мы являемся прибыльной компанией, поэтому нет необходимости делать внедорожники», — добавил Джозеф. «Мы хотим сосредоточиться только на двухместных спортивных автомобилях и быть известными как знаковая компания спортивных автомобилей».
Auto.Today: последние новости
Huansu Auto представит китайский Lamborghini Urus в июне Внедорожник Land Rover Discovery Sport получил новую версию Landmark Nissan Kicks предлагает новые аксессуары для стилизации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП15
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин321
Проблема с бензином решена407
Автопарку президента не хватает лимузинов «Кортеж»
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение