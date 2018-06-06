Китайцы полностью рассекретили BMW X5 G05

На страницах китайских форумов размещена подробная фотогалерея нового BMW X5 2019, теперь наши сомнения из ранней статьи исчезли — это действительно BMW X5 G05. На представленных снимках теперь можно детально разглядеть новый спорткар как снаружи, так и изнутри.

В дополнение к информации в нашей прошлой статье сообщаем: длина нового Х5 2019 составляет 4945 мм (+36 мм к показателю предшественника), ширина 2004 мм (+66 мм), высота 1791 мм (+19 мм). Колесная база кроссовера равна 2975 мм (+42 мм). Объем багажника 645 литров, но его можно увеличить до 1860 литров.

Под главным 12.3-дюймовым экраном на центральной консоли расположились элементы управления климатической установкой. Также автомобиль обзавелся новым селектором коробки передач и полностью цифровой «приборкой».