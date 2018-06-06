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Китайцы полностью рассекретили BMW X5 G05
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Китайцы полностью рассекретили BMW X5 G05 

RU BMW 1 час назад
Фото: RU BMW
На страницах китайских форумов размещена подробная фотогалерея нового BMW X5 2019, теперь наши сомнения из ранней статьи исчезли — это действительно BMW X5 G05. На представленных снимках теперь можно детально разглядеть новый спорткар как снаружи, так и изнутри.
В дополнение к информации в нашей прошлой статье сообщаем: длина нового Х5 2019 составляет 4945 мм (+36 мм к показателю предшественника), ширина 2004 мм (+66 мм), высота 1791 мм (+19 мм). Колесная база кроссовера равна 2975 мм (+42 мм). Объем багажника 645 литров, но его можно увеличить до 1860 литров.
Под главным 12.3-дюймовым экраном на центральной консоли расположились элементы управления климатической установкой. Также автомобиль обзавелся новым селектором коробки передач и полностью цифровой «приборкой».
RU BMW: последние новости
Первые фото действительно нового BMW X5 G05 без камуфляжа BMW 340i, 440i, M140i с июля 2018 года не будут комплектоваться механической коробкой передач С июля 2018 года на все бензиновые двигатели BMW в Европе установят фильтр частиц Otto
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