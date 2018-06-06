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Nissan показал два фургона Camper Vans в Испании
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Nissan показал два фургона Camper Vans в Испании 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Фургоны Camper Vans содержат все необходимое для удобства путешественников.
Nissan презентовал в Испании две разновидности фургона Vans — e-NV200 и NV300. У каждого из данных автомобилей для отдыха есть свои особенности в конструкции.
Прежде всего, e-NV200 представляет собой полностью электрический автомобиль. В нем содержится мотор в 40 кВт, который способен повезти машину на максимальное расстояние от 200 до 300 километров.
В свою очередь, NV300 получил питания от группы дизельных моторов 1,6 литра каждый. Это позволит проехать автомобилю большее расстояние с путешественниками.
Каждый из фургонов легко трансформировать в домик на колесах. Там можно обустроить спальные места, маленькую кухню с холодильником и даже душ.
Кроме того, с импровизированного балкона всегда откроется вид на понравившийся пейзаж. Впрочем, испанские покупатели могут заказать у дилера Nissan комплектацию фургона на свое усмотрение.
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