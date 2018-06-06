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Nissan Kicks предлагает новые аксессуары для стилизации
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Nissan Kicks предлагает новые аксессуары для стилизации 

Auto.Today 57 минут назад
Фото: Auto.Today
Японский производитель Nissan запускает продажи новой модели, пришедшей на замену Juke, которая готова предложить множество вариантов настройки.
Разработанный, чтобы выделяться из толпы, Kicks 2018 модельного года позволит клиентам марки создать более индивидуальный вариант автомобиля. Все аксессуары будут доступны в пяти разных цветах: черном, синем, оранжевом, красном и белом, которые смогут играть на контрасте с семью внешними оттенками и пятью двухцветными комбинациями автомобиля. Также заказчикам будут предложены два комплекта 17-дюймовых алюминиевых колесных дисков в черном или двухцветном вариантах. В свою очередт салон можно украсить новым зеркалом заднего вида, специальными подоконниками, яркими вентиляционными отверстиями и эксклюзивными напольными ковриками. Стоимость модели Nissan Kicks варьируется в зависимости от выбранных аксессуаров, как для внутренней части, так и для экстерьера.
По словам вице-президента Nissan North America Майка Сауттера, «Kicks спроектированы так, чтобы соответствовать потребностям одиночек или пар, ищущих стиль, персональные технологии, умные функции и расширенные функции безопасности. Kicks Color Studio добавляет доступный способ персонализации новых Kicks, предоставляя покупателям возможность добавлять только несколько или полный пакет заводских аксессуаров Color Studio».
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