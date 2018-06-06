Ларс Химмер: в Volkswagen уверены в перспективности линейки SUV в России

Чем удивит российского автолюбителя новый внедорожник Teramont? Когда ждать очередной версии Touareg? О новинках линейки SUV, а также о динамике продаж в России в 2018 году и «цифровом» подходе к развитию дилерской сети рассказал в интервью ТАСС руководитель марки Volkswagen в России Ларс Химмер

— Каковы первые итоги продаж автомобилей Volkswagen в 2018 году?

— В 2018 году в России спрос на автомобили Volkswagen стабильно растет. Рост продаж в мае 2018 года составил 26,8%, по итогам первых пяти месяцев продажи выросли на 21,6%. Бестселлерами являются Tiguan и Polo.

— Как марка Volkswagen смотрит на российский рынок в целом?

— Volkswagen рассматривает российский рынок как приоритетный, и наши инвестиции в производство в России наглядно демонстрируют эту позицию. Все наши российские бестселлеры произведены в России, и это также о многом говорит. В настоящий момент марка Volkswagen демонстрирует на российском рынке уверенный рост, доля рынка марки по итогам 2017 года составила 6,1%, что является для Volkswagen лучшим годовым результатом с 2013 года. В 2016 году Volkswagen находился на седьмом месте по продажам в России, в 2017-м — на шестом, а на сегодняшний день мы находимся уже на пятом месте по результатам первых месяцев 2018 года.

— Как будет в дальнейшем расширяться линейка SUV марки Volkswagen? Можно ли назвать развитие SUV перспективным направлением для России и почему? Подтверждается ли это какими-то цифрами?

— Продажи Tiguan выросли за прошлый год более чем в три раза — это явно свидетельствует о наших успехах в этом сегменте. Что касается SUV, марка Volkswagen активно развивает свой модельный ряд для российских клиентов. В 2018 году к любимым в России Tiguan и Touareg добавился самый большой SUV нашей марки — Teramont. Уверен, что с развитием модельного ряда SUV в 2018 году нас может ждать только удача.

— Что можете рассказать о новом большом внедорожнике Teramont? Чем он удивит автолюбителей?

— Teramont отлично подойдет семейным людям и всем, кому нужны семь посадочных мест или большой багажник. Он практичен и универсален, в нем есть все необходимые современные технологии, а также типичная для Volkswagen любовь к деталям. Кроме того, он обладает довольно брутальной внешностью, что наверняка понравится настоящим поклонникам SUV. И такого энергичного дизайна в этом классе нет ни у кого из конкурентов.

— Какие интересные опции предлагает Teramont? И какая базовая цена у нового Teramont в России?

— У Teramont широкий набор функционального оборудования. Есть трехзонный климат-контроль Climatronic с отдельным блоком управления для пассажиров второго ряда сидений. Очень удобен электропривод двери багажного отделения с дистанционным управлением. У модели отличный свет: автоматическое управление головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, система автоматического управления дальним светом Light Assist. Есть адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот Park Assist, система кругового обзора Area View, включая камеру заднего вида, система определения слепых зон Blind Spot Monitor с ассистентом выезда с парковки задним ходом, ассистент движения по полосе Lane Assist, интерфейс App-Connect (позволяет передать информацию из мобильного телефона на экран автомобиля в привычном графическом виде — прим. ТАСС), Volkswagen Media Control, а также цифровая приборная панель Active Info Display и аудиосистема Composition Media с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Цены на Teramont начинаются с 2 млн 799 тыс. рублей.

— Когда появится в России новый Touareg? Какие новые технологии найдет в нем покупатель?

— Touareg — флагман марки Volkswagen. Россия — один из важнейших рынков для Touareg, и во многом новое поколение разрабатывалось с учетом требований российских клиентов, которые приобрели уже около ста тысяч Touareg на российском рынке. Мы ждем новый Touareg в России в августе этого года. Автомобиль вырос, пропорции кузова стали динамичнее, а внутреннее пространство — больше. Благодаря новым габаритам удалось увеличить объем багажного отделения с 697 до 810 литров, а если сложить задние сиденья, он вырастет до 1800 литров. Он предлагает клиентам ряд передовых опций: подвеска PRO c подруливающей задней осью и активными стабилизаторами, система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ Light, проекция данных на лобовое стекло, уникальные массажные кресла и восемь программ для релаксации, атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов. Российские клиенты марки смогут выбирать из новой линейки двигателей: бензиновый TSI мощностью 249 лошадиных сил, бензиновый TSI V6 — 340 лошадиных сил, а также дизельный TDI V6 — 249 лошадиных сил.

— Какие будут предлагаться комплектации? Каков уровень цен?

— Во-первых, сразу отмечу: Touareg доступен в России с расширенной гарантией — четыре года или 120 тыс. км пробега. У Touareg будет три варианта комплектации: Respect, Status, R-Line. При этом во всех трех вариантах доступны два стилевых направления: уютное Atmosphere и технологичное Elegance. Цены на новое поколение Touareg начинаются с 3 млн 299 тыс. рублей за бензиновую версию мощностью 249 лошадиных сил, а популярная версия 3.0 TDI (249 лошадиных сил) стартует с отметки 3 млн 749 тыс. рублей.

— Что происходит на сегодняшний день с дилерской сетью? Как Volkswagen ее развивает, в каком направлении?

— Сейчас важно развиваться «вглубь». Сегодня мы думаем о кардинальном улучшении существующей дилерской сети. Удовлетворенность клиентов и доля рынка, которую занимает марка, важнее количества салонов. Мне кажется важным дать возможность тем дилерам, которые уже инвестировали деньги в бизнес, развиваться, добиваться стабильности, улучшая качество и добавляя услуги Digital. Уже сейчас понятно, что ни в одном шоу-руме не поместится вся палитра наших моделей во всем многообразии модификаций и опций. Поэтому так важны цифровые шоу-румы, которые помогают демонстрировать клиентам заинтересовавшие их модели в наиболее наглядном виде.

— Можно чуть подробнее про Digital?

— В дилерской сети Volkswagen по всей России мы открываем точки, которые функционируют в соответствии с концепцией Digital. Формат предполагает тесное, доверительное общение между менеджером и клиентом: столы переговоров уходят в прошлое, уступая место удобным технологичным экранам и интерактивности в процессе покупки автомобиля. Можно демонстрировать не только опции, но и технологии в действии. Процесс выбора автомобиля переходит на абсолютно новый уровень. На сегодня 17 шоу-румов марки Volkswagen работают в новом формате Digital. Мы видим, что клиенты по достоинству оценили данный подход: они отмечают, что процесс выбора автомобиля и подбора комплектации стал нагляднее. С момента запуска программы через цифровые шоу-румы было реализовано уже более 9500 автомобилей.

— А что происходит в сфере сервисных услуг? Внедряются ли там технологии Digital?

— Безусловно. Уже сегодня более 80% дилерских центров проводят так называемую интерактивную приемку автомобилей в сервис с использованием планшетов. С одной стороны, это повышает уровень прозрачности сервиса для клиентов, поскольку при клиенте происходит фиксация, с фото, всех неисправностей. С другой — позволяет оптимизировать сервисный процесс и уменьшить время пребывания клиента в сервисе. И это не все: мы продолжаем диджитализацию дилерской сети и всех сервисных процессов. Digital и здесь приводит к повышению удовлетворенности клиентов. Огромное количество услуг и сервисов можно оказывать дистанционно или в электронном виде, экономя при этом время клиента, сберегая столь важные сегодня людские и материальные ресурсы. Это работает уже сегодня, и это выгодно всем.

Беседовал Руслан Салахбеков