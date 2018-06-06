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Мотоцикл под вдохновением самолета — кастом на базе BMW R1200R
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Мотоцикл под вдохновением самолета — кастом на базе BMW R1200R 

Motonews.ru 35 минут назад
Фото: Motonews.ru
Этот кастом, сделанный на базе немецкого мотоцикла BMW R1200R, появился под вдохновением самолета Supermarine Spitfire — это был самый известный и самый узнаваемый военный самолет союзников в годы Второй мировой войны.
Соответственно, кастом тоже получил название BMW R1200R Spitfire.
Кастом-байк под вдохновением от самолета и с похожим серебристым корпусом построили в ателье в Швейцарии — конкретно в ателье VTR Customs. При помощи голландского производителя часов TW Steel.
Кастомайзеры ощутимо модернизировали оригинальный немецкий мотоцикл, его практически не узнать. Даже переднюю часть взяли и удлинили на целых 20 сантиметров.
Самые серьезные изменения произошли с корпусом. Для его формирования использовали металл и молотки, никаких компьютеров для расчета дизайна. Собирали и ваяли вручную — с тем, чтобы корпус как можно больше напоминал легендарный истребитель 80-летней давности.
"Мы столкнулись с многочисленными вызовами, о которых даже и не думали", — отмечается в пресс-релизе компании VTR. «Нам нравилось то, что мы делали, это трогало наши сердца, нам хотелось взять что-то легендарное и принести его в будущее. Очень довольны этим проектом».
Никаких данных о теххарактеристиках мотоцикла не приводится, а они явно изменились по сравнению со стоковым BMW.
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