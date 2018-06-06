Мотоцикл под вдохновением самолета — кастом на базе BMW R1200R

Этот кастом, сделанный на базе немецкого мотоцикла BMW R1200R, появился под вдохновением самолета Supermarine Spitfire — это был самый известный и самый узнаваемый военный самолет союзников в годы Второй мировой войны.

Соответственно, кастом тоже получил название BMW R1200R Spitfire.

Кастом-байк под вдохновением от самолета и с похожим серебристым корпусом построили в ателье в Швейцарии — конкретно в ателье VTR Customs. При помощи голландского производителя часов TW Steel.

Кастомайзеры ощутимо модернизировали оригинальный немецкий мотоцикл, его практически не узнать. Даже переднюю часть взяли и удлинили на целых 20 сантиметров.

Самые серьезные изменения произошли с корпусом. Для его формирования использовали металл и молотки, никаких компьютеров для расчета дизайна. Собирали и ваяли вручную — с тем, чтобы корпус как можно больше напоминал легендарный истребитель 80-летней давности.

"Мы столкнулись с многочисленными вызовами, о которых даже и не думали", — отмечается в пресс-релизе компании VTR. «Нам нравилось то, что мы делали, это трогало наши сердца, нам хотелось взять что-то легендарное и принести его в будущее. Очень довольны этим проектом».

Никаких данных о теххарактеристиках мотоцикла не приводится, а они явно изменились по сравнению со стоковым BMW.