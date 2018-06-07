АЕБ зафиксировала рост продаж новых машин в России

В мае российский автомобильный рынок продолжил уверенно восстанавливаться и показал рост на 18 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж с начала 2018-го находится у отметки в 20 процентов — существенный шаг вперед по сравнению с 5-процентным ростом, показанным в 2017 году, констатирует Йорг Шрайбер , председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

"Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ретейле в целом и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля, — отмечает Шрайбер. — Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж и до какой степени".

Российский автопром практически восстановился от кризиса

Максимальный рост продаж за первые пять месяцев этого года — у компании Chrysler . На втором месте Honda , на третьем — китайский бренд FAW

Лидер среди аутсайдеров — китайский бренд HTM, негативная динамика продаж которого составила 57 процентов, на втором месте Cadillac , на третьем — FIAT