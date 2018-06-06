Эксперты объяснили резкий рост продаж автомобилей в России

В мае спрос на новые легковые автомобили увеличился на 18%, а особый ажиотаж пришелся на последние две недели месяца.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце в России было продано 147 525 новых легковушек, что на 18% (22 524 шт.) больше, чем годом ранее. Рост продаж за пять месяцев еще выше — на 20% до 692 870 экземпляров.

По словам председателя комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера, в конце мая продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, побудившего россиян к быстрой покупке автомобиля. «Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж, и до какой степени», — добавил он.

Среди всех автомобильных компаний, которые входят в топ-10 по объемам реализации в РФ, лишь Ford показал отрицательную динамику. Спрос на автомобили этого бренда сократился на 6%, до 3 701 штук, вследствие чего Ford занял 10 строчку.

Больше всего реализация машин в мае выросла у Honda (+727%, 339 шт.), Mitsubishi (+141%, 3 561 шт.) и Subaru (+63%, 698 шт.), а в аутсайдерах рынка по итогам прошлого месяца оказались марки Datsun (-29%), Ravon (-58%), Brilliance (-43%) и SsangYong (-64%).

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