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Топ-20 самых продаваемых авто в России
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Топ-20 самых продаваемых авто в России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 июня — «Вести. Экономика». Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), ведущая статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, сообщила в среду о росте продаж на 18 процентов в мае 2018 года. Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в мае было куплено 147,5 тысяч автомобилей (-3% к апрелю). По итогам пяти месяцев 2018 года российский авторынок увеличился на 20% — до 692,9 тысячи единиц. Комментирует Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В мае российский автомобильный рынок продолжил свое уверенное восстановление с улучшением на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж в первые пять месяцев текущего года находится у отметки в 20% — существенный шаг вперед по сравнению с 5% ростом, показанным в 2017 г. Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом, и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля. Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж, и до какой степени». В майском топ-10 почти все марки отметились положительной динамикой. Исключением стал Ford, к прошлому году потерявший 6%. Наилучшую динамику показал Hyundai: спрос вырос на треть — почти до 16 тысяч машин. Свыше четверти прибавили также Kia и Volkswagen, чьи объемы увеличились на 29% и 27% соответственно. В свою очередь, Skoda нашла на 20% больше покупателей, чем годом ранее. Лидер рынка — АвтоВАЗ — смог реализовать 28,7 тысячи автомобилей «Лада», оттолкнувшись на 14% от результатов мая 2017 года. Двузначный рост в первой десятке продемонстрировала также Renault (+11%). Вне топ-10 выше всех по динамике поднялась Honda, объем продаж которой увеличился почти в 8,5 раза. Трехзначную прибавку зафиксировали также Genesis (+231%) и Mitsubishi (+141%). Среди других марок бойкий рост демонстрируют Subaru (+63%), Peugeot (+54%), Smart (+48%), Mazda (+43%), Jeep (+43%) и УАЗ (+40%). В стане китайских брендов по этому показателю лидируют FAW (+279%), DFM (+200%), Zotye (+73%) и Haval (+65%). Самый слабый результат — у SsangYong (-64%), Ravon (-58%), Brilliance (-43%) и Datsun (-29%). Как ранее сообщали «Вести. Экономика», в 2017 г. после четырех лет падения продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 11,9% (на 170 тыс. машин) до 1,596 млн Продажи кроссоверов росли почти в 2 раза быстрее. Российский рынок легковых автомобилей в 2018 г. продолжит рост второй год подряд: продажи увеличатся на 11%, сообщается в исследовании PWC. Рынок будет уверенно расти на 8% в среднем в ближайшие 5 лет, и продажи превысят 2 трлн руб. и 2 млн машин, прогнозируют эксперты. Объем рынка легковых автомобилей в Российской Федерации в 2012 г. достиг рекорда в истории российского автопрома — 2,8 млн штук, а в 2017 г. продано лишь 1,51 млн штук. "Объем рынка легковых автомобилей в 2020 г. составит 1,72 млн штук, в 2025 г. — 2,23 млн штук, что меньше исторически максимального значения 2012 г. ", — отмечается в утвержденной стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 г. Ниже представляем 20 самых продаваемых автомобилей в мае 2018 года в России
Марка
Май 2018 года, продажи
Май 2017 года, продажи
% роста за год  Lada
28 654  25 051  14%
KIA  19 561  15 121  29%
Hyundai
15 859  11 955  33%
Renault
12 128  10 917  11%
Volkswagen
9 025  7 118  27%
Toyota
8 616  7 898  9%
∎koda
5 973  4 985  20%
Nissan
5 941  5 766  3%
ГАЗ  4 675  4 370  7%
Ford
3 701  3 921  -6%
УАЗ  3 630  2 586  40%
Mitsubishi
3 561  1 476  141%
Mercedes-Benz
3 234  3 065  6%
BMW  2 917  2 350  24%
Mazda
2 536  1 778  43%
Chevrolet
2 373  2 486  -5%
Lexus
2 080  1 766  18%
Lifan
1 327  1 273  4%
Audi
1 318  1 553  -15%
Datsun
1 034  1 461  -29%
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