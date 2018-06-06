В мае 2018 года российский авторынок снова вырос — плюс 18 процентов

Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последний весенний месяц в России было продано 147 525 новых автомобиля, что на 22 524 штуки больше, чем в мае 2017 года. Всего же за первые пять месяцев 2018 года в России было реализовано 692 870 автомобилей — это на 115 360 машин или на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.