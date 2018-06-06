Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последний весенний месяц в России было продано 147 525 новых автомобиля, что на 22 524 штуки больше, чем в мае 2017 года. Всего же за первые пять месяцев 2018 года в России было реализовано 692 870 автомобилей — это на 115 360 машин или на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В мае российский автомобильный рынок продолжил свое уверенное восстановление с улучшением на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж в первые пять месяцев текущего года находится у отметки в 20% — существенный шаг вперед по сравнению с 5% ростом, показанным в 2017 году. Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом, и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля. Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж, и до какой степени».
В десятку самых успешных компаний в мае 2018 года вошли Ford (продан 3 701 автомобиль), ГАЗ (4 675 шт), Nissan (5 941 шт), Skoda (5 973 шт), Toyota (8 616 шт), Volkswagen (9 025 шт) и Renault (12 128 шт). Возглавили ТОП-10 традиционно Hyundai (15 859 шт), Kia (19 561 шт) и Lada (28 654 шт). При этом тольяттинцы также возглавляют «общий зачёт» — по итогам пяти месяцев 2018 года было продано 138 480 автомобилей «Лада» разных моделей.