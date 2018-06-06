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Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае выросли на 14,4%
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Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае выросли на 14,4% 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 июня — «Вести. Экономика». Продажи "АвтоВАЗа" в России в мае выросли на 14,4% по сравнению с маем 2017 г., — с 25,051 тыс. до 28,654 тыс. автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Продажи в январе-мае текущего года выросли на 23% до 138,48 тыс. единиц. В лидерах продаж — Granta, Vesta, Largus. Доля «АвтоВАЗа» в мае снизилась до 19,4% с 20,0% годом ранее. Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 г. «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 17% до 311,588 тыс. автомобилей Lada. Рост «АвтоВАЗа» опережает рост всего автомобильного рынка в 2017 г. По собственной оценке компании, Lada сохраняет лидирующие позиции на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей с долей 19,5% и с долей 20,5% — в сегменте только легковых автомобилей. В 2010 г. доля автомобилей Lada на рынке в РФ составляла 29%, в 2014 г. — снизилась до 16,4%, в 2017 г. — восстановилась до 20,5%, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Hyundai и Kia. По итогам полугодия 2017 г. группа «АвтоВАЗ» впервые практически вышла на уровень операционной безубыточности по МСФО с результатом минус 4,0 млн руб. (улучшение на 9 млрд руб. в сравнении с первым полугодием 2016 г.). Renault инвестировала в «АвтоВАЗ» 1,7 млрд евро и в сентябре 2017 г. купила долю своего партнера (Nissan) в холдинговой компании, владеющей «АвтоВАЗом», и теперь косвенно владеет 53% российского автогиганта.
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