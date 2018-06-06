Пикап Amarok сдвинул с места 49-тонный трамвай 

На днях в сети появилось видео, на котором показано, как пикап Amarok пытается сдвинуть с места трамвай массой 49 т. Ролик был опубликован венгерским подразделением марки Volkswagen. Участие в видеосъёмке принимала топовая версия автомобиля с 3-литровым битурбированным дизельным мотором V6, мощностью 258 л. с. и крутящим моментом 580 Нм; место действия — город Дебрецен. Специалисты компании применили в двигателе технологию кратковременного увеличения давления наддува. Благодаря этой системе мощность увеличивается до 271 л. с. В паре с мотором работает 8-ступенчатая АКПП и полный привод.
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