Ещё
«Бэби-Гелик» от Suzuki: первые фотографии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бэби-Гелик» от Suzuki: первые фотографии 

Motor.ru 33 минуты назад
Фото: Motor.ru
В интернете появились фотографии внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. Первоначально их опубликовали в одном из японских блогов, посвященных продукции Suzuki, но сейчас пост уже удален.
Внешность нового Jimny уже не является секретом, но сейчас ее можно впервые увидеть в итоговом виде — до сих пор встречались лишь компьютерные изображения и фотографии закамуфлированных прототипов.
Suzuki Jimny останется серьезным внедорожником. В отличие от Suzuki Vitara, превратившегося в кроссовер, Jimny — это рамный автомобиль с рамой, двуступенчатой раздаточной коробкой и неразрезными мостами. И по-прежнему «игрушечными» размерами: в длину он не дотягивает до четырех метров.
Внешность нового Jimny стала даже более угловатой и брутальной, чем у его предшественника. Теперь он одновременно напоминает и Mercedes G-класса, и своего непосредственного предка — Suzuki Samurai. Салон станет современнее, но сохранит грубоватые черты.
В Японии Jimny сохранит статус кей-кара — сверхкомпактного автомобиля, на который распространяются налоговые льготы. Это значит, что его длина не должна превышать 3,4 метра, а объем мотора — 660 кубических сантиметров. Именно такая машина попала в объектив фотошпиона. А вот автомобили для Европы, как и раньше, получат более крупные моторы. Вероятно, это будет литровый турбомотор семейства Boosterjet или атмосферник объемом 1,2 литра.
Suzuki Jimny нового поколения должны представить уже в ближайшие месяцы: производство машин старого образца уже свернуто, а на стоянках рядом с заводом в японском городе Ивата уже замечены первые партии машин, собранных промышленным способом.
Motor.ru: последние новости
Большие внедорожники --с маленькими моторами Обновленный Hyundai Tucson стал «мягким гибридом» Большой пикап GMC Sierra оснастили «турбочетверкой»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин331
Бензин продолжил дорожать4
Проблема с бензином решена407
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение