Новый Suzuki Jimny оказался похож на «Гелендваген»

В Сети появились новые шпионские фото, раскрывающие дизайн внедорожника Jimny нового поколения.

Снимки автомобиля были опубликованы на японском портале, посвященном новинкам Suzuki , однако вскоре были удалены. Судя по ним, кузов модели стал более угловатым, из-за чего приобрел сходство с Mercedes G-Class. В числе других общих черт этих внедорожников — круглая передняя оптика, массивная решетка радиатора, ровная линия крыши и выступающие крылья.

Разумеется, по габаритам трехдверный Jimny существенно уступает G-Class — его длина не превышает 3,4 метра. Под капотом версии для внутреннего рынка — мотор объемом 0,7 литра. На европейском рынке новинку предложат с турбомотором BoosterJet объемом 1,0 литра, или с атмосферником DualJet объемом 1,2 литра. Однако официально эту информацию в компании не подтвердили.