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Новый Suzuki Jimny оказался похож на «Гелендваген»
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Новый Suzuki Jimny оказался похож на «Гелендваген» 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В Сети появились новые шпионские фото, раскрывающие дизайн внедорожника Jimny нового поколения.
Снимки автомобиля были опубликованы на японском портале, посвященном новинкам Suzuki, однако вскоре были удалены. Судя по ним, кузов модели стал более угловатым, из-за чего приобрел сходство с Mercedes G-Class. В числе других общих черт этих внедорожников — круглая передняя оптика, массивная решетка радиатора, ровная линия крыши и выступающие крылья.
Разумеется, по габаритам трехдверный Jimny существенно уступает G-Class — его длина не превышает 3,4 метра. Под капотом версии для внутреннего рынка — мотор объемом 0,7 литра. На европейском рынке новинку предложат с турбомотором BoosterJet объемом 1,0 литра, или с атмосферником DualJet объемом 1,2 литра. Однако официально эту информацию в компании не подтвердили.
Ожидается, что в Японии продажи нового Suzuki Jimny стартуют уже в ближайшие месяцы, а до конца года модель появится и на других рынках.
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