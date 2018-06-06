Шпионы поймали Kia Ceed GT 2019 года на дорожных тестах

Причем автомобиль попался в объектив фотошпиона с прицепом.

Первая тайная съемка состоялась в тот же день, когда корейский производитель официально анонсировал выход нового Ceed в версии GT. Это было в середине апреля. Теперь заряженный Kia Ceed попался на дорожных тестах, причем с него слетела часть камуфляжа, что позволило лучше разглядеть хот хетч.

И что же мы видим на фотографиях? Большие колеса. Скорей всего 18-дюймовые, мощные выхлопные трубы, сквозь пленку просматриваются увеличенные вентиляционные отверстия.

У прототипа более низкая посадка, чем у актуального Сеед, что, скорее всего, является признаком перенастроенной более жесткой подвески.

«Киа» обещала для нового Ceed GT мотор с такой же отдачей, как у предшественника, так что под капотом новинки будут те же 200 «лошадей».

Премьера нового Kia Ceed GT ожидается на Женевском автосалоне в марте 2019-го.