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Шпионы поймали Kia Ceed GT 2019 года на дорожных тестах
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Шпионы поймали Kia Ceed GT 2019 года на дорожных тестах 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Причем автомобиль попался в объектив фотошпиона с прицепом.
Первая тайная съемка состоялась в тот же день, когда корейский производитель официально анонсировал выход нового Ceed в версии GT. Это было в середине апреля. Теперь заряженный Kia Ceed попался на дорожных тестах, причем с него слетела часть камуфляжа, что позволило лучше разглядеть хот хетч.
И что же мы видим на фотографиях? Большие колеса. Скорей всего 18-дюймовые, мощные выхлопные трубы, сквозь пленку просматриваются увеличенные вентиляционные отверстия.
У прототипа более низкая посадка, чем у актуального Сеед, что, скорее всего, является признаком перенастроенной более жесткой подвески.
«Киа» обещала для нового Ceed GT мотор с такой же отдачей, как у предшественника, так что под капотом новинки будут те же 200 «лошадей».
Премьера нового Kia Ceed GT ожидается на Женевском автосалоне в марте 2019-го.
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