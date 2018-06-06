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Германское ведомство предписало Audi отозвать 60 тыс. дизельных машин
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Германское ведомство предписало Audi отозвать 60 тыс. дизельных машин 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Федеральное автомобильное ведомство Германии предписало автопроизводителю Audi отозвать 60 тыс. дизельных автомобилей из-за возможных проблем в системе замера выбросов. Об этом говорится в сообщении, которое было распространено в среду.
33 тыс. транспортных средств из тех, что подлежат отзыву, зарегистрированы в Германии, остальные — за рубежом. Речь идет о моделях A6 и A7 с двигателями объемом 3 литра.
О том, что транспортное ведомство запустило процедуру проверки в отношении Audi по подозрению в манипуляциях с данными выбросов, стало известно 8 мая. Концерн подозревают в использовании программного обеспечения, которое позволяет занижать показатели содержания вредных веществ.
Ранее в этом году правоохранительные органы ФРГ провели обыски в офисах и на одном из заводов Audi.
Минувшие годы ознаменовались разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen — концерн, в который входит в том числе и Audi. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.
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