Германское ведомство предписало Audi отозвать 60 тыс. дизельных машин

БЕРЛИН, 6 июня. / ТАСС /. Федеральное автомобильное ведомство Германии предписало автопроизводителю Audi отозвать 60 тыс. дизельных автомобилей из-за возможных проблем в системе замера выбросов. Об этом говорится в сообщении, которое было распространено в среду.

33 тыс. транспортных средств из тех, что подлежат отзыву, зарегистрированы в Германии, остальные — за рубежом. Речь идет о моделях A6 и A7 с двигателями объемом 3 литра.

О том, что транспортное ведомство запустило процедуру проверки в отношении Audi по подозрению в манипуляциях с данными выбросов, стало известно 8 мая. Концерн подозревают в использовании программного обеспечения, которое позволяет занижать показатели содержания вредных веществ.

Ранее в этом году правоохранительные органы ФРГ провели обыски в офисах и на одном из заводов Audi.

Минувшие годы ознаменовались разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen — концерн, в который входит в том числе и Audi. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.