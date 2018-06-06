Nissan построил электрический кемпер

Компания Nissan привезла на региональное автошоу в Мадриде два автомобиля для путешествий. Бело-салатовый кемпер выполнен на базе компактного микроавтобусика NV200, красно-белый — на основе более крупной модели NV300. Причем первый можно заказать и в виде электромобиля.

Обе машины — так называемые легкие кемперы: внутри серийного микроавтобуса по левому борту смонтирован небольшой кухонный блок со встроенным холодильником, газовой плиткой и компактной мойкой. Сзади — платяной шкаф. Крыша поднимается так, чтобы внутри можно стоять в полный рост, а сиденья заднего ряда раскладываются в кровать. Еще одно спальное место можно организовать на «чердаке», под поднятой секцией крыши. Аналогичные машины под брендом California выпускает Volkswagen ; похожими переделками занимается и ряд специализированных фирм.

В Испании такой кемпер можно приобрести у любого дилера Nissan: переделкой машин с одобрения местного представительства занимается фирма Bram Tecnologies из Каталонии.

Серийный микроавтобус e-NV200 даже с большой батареей емкостью 40 киловатт-час может проехать на одной зарядке только 280 километров. После чего придется делать длительную остановку. При это даже на мощных зарядных станциях CHAdeMO на зарядку батареи до 80 процентов уйдет сорок минут.