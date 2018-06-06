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Начались продажи обновленного клона Haval H6
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Начались продажи обновленного клона Haval H6 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Yema объявил о старте продаж обновленного флагманского паркетника T80, и дилеры уже начали прием предварительных заказов.
Отметим, что Yema T80 вышел на рынок весной 2017 года. Экстерьер модели сильно смахивает на китайского лидера продаж кросс Haval H6. Тогда как интерьер салона сделан в стилистике известного Mercedes-Benz GLA.
В моторном отсеке Yema T80 2019 располагается 2,0-литровый турбодвигатель, мощность которого 204 л.с. В тандеме с ним работает 6-диапазонная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Система привода — передняя.
Плюс к этому, новую модель наградили незначительными косметическими доработками и богатым перечнем систем безопасности.
Минимальная цена рестайлингового авто начинается от 109 800 юаней (1,06 млн рублей), а самая дорогая комплектация оценивается производителем в 129 800 юаней (1,2 млн рублей).
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