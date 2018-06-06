В России остановлено производство Chevrolet Niva

Завод GM-АвтоВАЗ, выпускающий внедорожник Chevrolet Niva, приостановил производство в третий раз с начала года.

Работа завода была остановлена 4 июня по причине перебоев с поставками комплектующих. О каких именно деталях идет речь, не уточняется.

Однако дефицит модели не грозит — дилеры продолжают получать ранее произведенные автомобили с завода, отгрузка Niva в автосалоны осуществляется в обычном режиме.

Как сообщал «Авторамблер», по этой же причине завод простаивал в период с 4 апреля по 11 апреля, а затем — с 25 по 30 мая.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, с января по май текущего года Niva была продана в количестве 11 982 экземпляров, что соответствует результату за аналогичный период 2017 года. Цены на модель начинаются от 608 тыс. рублей.