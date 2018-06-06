Большой пикап GMC Sierra оснастили «турбочетверкой»

Полноразмерный пикап GMC Sierra нового поколения получил комплектацию Elevation. Базовым для нее стал четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,7 литра.

Представление новой линейки полноразмерных пикапов концерна General Motors растянулось уже на полгода: на январском автосалоне в Детройте представили Chevrolet Silverado нового поколения, в начале марта показали более престижный GMC Sierra на той же платформе, а сейчас обнародовали информацию о еще одной версии модели Sierra под названием Elevation.

Главной особенностью ее внешности станет полное отсутствие хрома: все наружные детали выкрашены в цвет кузова, не считая черной решетки радиатора, вставки в бампер и окантовок колесных арок. Причем для этой модификации можно заказать набор внедорожных улучшений под индексом X31: амортизаторы Rancho, блокировку заднего межколесного дифференциала, «раздатку» с понижающей передачей и электронный ассистент спуска с горы. Впрочем, наиболее богатыми внедорожными возможностями по-прежнему обладает версия Sierra AT4.

А главная новость — это двигатель. Базовым для GMC Sierra Elevation станет новый четырехцилиндровый турбомотор L3B объемом 2,7 литра. Его мощность составляет 310 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 472 Нм, доступный в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот же мотор недавно был анонсирован для родственного пикапа Chevrolet Silverado.

Турбомотор разработан специально для малотоннажных грузовичков, и пришел на смену атмосферному V6 4.3, которым Chevrolet Silverado и GMC Sierra прошлого поколения комплектовались с 2014 года.

Покупатели GMC Sierra Elevation смогут также заказать бензиновый V8 5.3 c системой гибкого отключения цилиндров Dynamic Fuel Management (она способна деактивировать любое количество цилиндров, вплоть до семи). С этим мотором агрегатируется исключительно восьмиступенчатый «автомат». А весной 2019 года будет предложен рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax LM2 объемом три литра. На других модификациях пикапа также доступен бензиновый мотор V8 6.2. Оба этих мотора агрегатируются с новой десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

GMC Sierra Elevation 2019 модельного года поступит в продажу в Северной Америке уже ближайшей осенью.