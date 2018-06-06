Hyundai привезла в Россию обновленный микроавтобус

Модель H-1 усовершенствовали и адаптировали для российского рынка.

Как сообщает пресс-служба " Хендэ Мотор СНГ", рестайлинговый H-1 стоит от 2 млн 079 тыс. рублей до 2 млн 389 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Исполнений три: Active, Family и Business. Причем для автомобилей в базовой коплектации доступны два варианта трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и 5-диапазонный «автомат». Двигатель всего один, зато в двух вариантах форсировки: это 2,5-литровый дизель мощностью 136 л.с. либо 170 л.с.

Новинка «посвежела» внешне: изменения коснулись решетки радиатора, а проекционные фары теперь включены в список стандартного оснащения.

В перечень доступного оборудования также входит круиз-контроль, климат-контроль (в базе — кондиционер с раздельным управлением), аудиосистема с USB и Bluetooth, камера заднего вида, кожаный салон. В числе опций, рассчитанных на российские погодные условия — аккумулятор повышенной емкости, подогрев руля и передних сидений, а также автоматическая блокировка заднего дифференциала.