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Hyundai привезла в Россию обновленный микроавтобус
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Hyundai привезла в Россию обновленный микроавтобус 

Авторамблер 51 минуту назад
Фото: Авторамблер
Модель H-1 усовершенствовали и адаптировали для российского рынка.
Как сообщает пресс-служба "Хендэ Мотор СНГ", рестайлинговый H-1 стоит от 2 млн 079 тыс. рублей до 2 млн 389 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Исполнений три: Active, Family и Business. Причем для автомобилей в базовой коплектации доступны два варианта трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и 5-диапазонный «автомат». Двигатель всего один, зато в двух вариантах форсировки: это 2,5-литровый дизель мощностью 136 л.с. либо 170 л.с.
Новинка «посвежела» внешне: изменения коснулись решетки радиатора, а проекционные фары теперь включены в список стандартного оснащения.
В перечень доступного оборудования также входит круиз-контроль, климат-контроль (в базе — кондиционер с раздельным управлением), аудиосистема с USB и Bluetooth, камера заднего вида, кожаный салон. В числе опций, рассчитанных на российские погодные условия — аккумулятор повышенной емкости, подогрев руля и передних сидений, а также автоматическая блокировка заднего дифференциала.
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