Ноздри схлестнулись с кольцами

В чём внешние изменения BMW X5, сразу и не поймёшь. Но отличия есть — ноздри увеличились и сильно разрослись по высоте, их контуры из закруглённых превратились в прямые, рубленые. Бампер обзавёлся такими же рублеными огромными проёмами, а между фарами и ноздрями появились перемычки.

Выштамповка на дверях немного опустилась вниз и ближе к корме взмывает над задней колёсной аркой. Подоконная линия по-прежнему довольно низкая, окна большие.

Задние фонари прищурились и растянулись по горизонтали. У них теперь другой рисунок — вместо полос отчётливый светодиодный контур. Автомобиль вырос в размерах: добавил в длину 3,6 см, в ширину — 6,6 см, в высоту — 1,9 см. Колёсная база выросла на целых 4,4 см — всё это современные тенденции по укрупнению ставших популярными моделей.

Автомобиль обзавёлся новой платформой CLAR, стал легче, получил больше высокопрочных сталей и алюминия. В моторную гамму вошли 2-литровый турбодизель мощностью 265 л.с., бензиновый 3-литровой турбомотор мощностью 340 л.с., бензиновый V8 объёмом 4,4 литра мощностью 462 л.с. А в самой мощной версии M50d используется турбодизель мощностью 400 л.с. Коробка передач — восьмискоростной автомат.

Конфигурация интерьера осталась узнаваемой, но появились и нововведения, какие-то свежие штрихи. Боковые дефлекторы обдува приобрели угловатые формы, как в последнем X3, а между центральными дефлекторами обдува затесались цифровые индикаторы климатической установки. Здесь же, под индикаторами, в ряд расположились клавиши управления климатом.

Новая цифровая приборка с угловатыми «фольксвагеновскими» формами имеет множество режимов настройки, может выводить навигационную карту почти на всю площадь, раздвигая шкалы спидометра и тахометра на самые края. Центральный монитор больше не торчит одиноко над передней панелью, а плотно примыкает левым краем к приборному щитку.

В новом X5 будут доступны пневматическая подвеска, динамическая регулировка жёсткости амортизаторов, подруливающие задние колёса, ну и множество стандартных систем безопасности и автономного вождения, которыми сегодня уже никого не удивишь. Автомобиль покажут на Парижском автосалоне в октябре, а до дилерских сетей он доберётся уже в следующем году. Напомним, в Новосибирске продукцию BMW представляет один официальный дилер — компания «Элит Авто Сибирь».

Audi Q8 — абсолютно новый автомобиль, и поэтому эмоции от его созерцания совершенно другие — это действительно что-то новенькое в дизайне. Производитель называет Q8 новым кроссоверным флагманом и ставит его выше Q7, хотя последний длиннее на 6,6 см. Спереди Audi Q8 поражает каким-то новым прочтением дизайна радиаторной решётки и её увязки с фарами. Огромная решётка с широкими контурами буквально налазит на двухэтажную оптику, размывая привычную грань между этими элементами.

В профиль машина приближена к силуэту купе, но крыша всё-таки не настолько скошена, как у BMW X6 . Двери безрамочные, подоконная линия высокая, автомобиль пухлый, мощный.

Задняя оптика слилась в единую линию, у неё очень простые и понятные формы. Корма кажется довольно лёгкой по сравнению с передней частью.

В салоне Audi Q8 царит идеология трёх экранов, уже знакомая по автомобилям Land Rover . Здесь есть большая цифровая приборка, центральный монитор и экран климатических режимов, расположенный на стыке средней консоли и центрального тоннеля.

Через всю переднюю панель проброшены линии огромного дефлектора обдува, кругом прямые углы и стыки. Управление мультимедиа, климатом преимущественно сенсорное, кнопок осталось совсем немного.

Первыми двигателями в гамме станут 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 340 л.с. и 3-литровый турбодизель (231 или 286 л.с.). Для автомобиля доступны пневмоподвеска с регулируемым клиренсом, полноуправляемое шасси, постоянный полный привод. Продажи Q8 в Европе начнутся осенью, к нам машина доберётся уже к 2019 году. В Новосибирске марка Audi с начала текущего года вновь имеет дилера — компанию «Автомир».

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