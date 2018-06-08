Volvo в мае увеличила продажи в России на 2%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Российские дилеры Volvo в мае реализовали 711 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Volvo составили 2 тыс. 244 машины — на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бестселлером марки на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, на котором остановили свой выбор 342 покупателя. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90 — в прошлом месяце было реализовано 178 таких машин (минус 4,3%). Замыкает тройку лидеров Volvo бизнес-седан Volvo S90, разошедшийся в количестве 39 единиц (минус 29,1%).