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Продажи автомобилей Volvo в России выросли в мае на 2% — до 711 единиц
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Продажи автомобилей Volvo в России выросли в мае на 2% — до 711 единиц 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Volvo в мае увеличила продажи в России на 2%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Российские дилеры Volvo в мае реализовали 711 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Volvo составили 2 тыс. 244 машины — на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бестселлером марки на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, на котором остановили свой выбор 342 покупателя. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90 — в прошлом месяце было реализовано 178 таких машин (минус 4,3%). Замыкает тройку лидеров Volvo бизнес-седан Volvo S90, разошедшийся в количестве 39 единиц (минус 29,1%).
Агентство «Москва»: последние новости
Lada 4x4 стал самым продаваемым подержанным кроссовером в РФ в январе-апреле с результатом 28,4 тыс. штук Продажи автомобилей Skoda в России в мае выросли на 20% - до 6 тыс. единиц Названия моделей автомобилей проекта «Кортеж» зарегистрируют как товарный знак
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