Продажи автомобилей Volvo в России выросли в мае на 2% — до 711 единиц

Volvo в мае увеличила продажи в России на 2%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Российские дилеры Volvo в мае реализовали 711 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Volvo составили 2 тыс. 244 машины — на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.