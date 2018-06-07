Сорвиголова

Открытый спортивный автомобиль — настоящая мечта и символ успеха. Если вы живете где-нибудь в Беверли-Хиллз. В Москве же все не так однозначно. Так что же все-таки автомобиль без крыши в столичных реалиях: извращение или забава? «Лента.ру» первой опробовала Porsche 718 Boxster GTS и ответила на этот вопрос.

Вы знаете, с какой стороны у грузовиков КамАЗ расположена выхлопная труба? А у иностранных грузовиков? Никогда не задумывались? После дня за рулем родстера Porsche 718 Boxster GTS я знал конструкцию выхлопа, кажется, всех грузовиков в городе. Достаточно один раз остановиться на светофоре с опущенной крышей бок о бок с чадящим монстром со стороны выхлопной трубы, как мозг накрепко записывает информацию о ее расположении.

Пока десант российских журналистов наслаждался на презентации нового родстера Porsche горными серпантинами, морским воздухом и радостями сельской жизни вроде санкционного сыра и пока еще не попадающего под санкции вина, мы решили опробовать новый немецкий спорткар в условиях, максимально приближенных к боевым.

Тут у нас не там, и сыр производится по традиции преимущественно из пальмового масла, а вместо солоноватого запаха моря, приправленного нотками хвои, хрустящий на зубах песок из-за очередной замены бордюрного камня и черный дым из труб грузовиков, которые формально соответствуют строгим экологическим нормам. В конце мая — начале июня еще одной причиной оставлять крышу поднятой становится тополиный пух. Он буквально везде! Проклятые белые парашютики из-за особенностей аэродинамики попадают в салон, и когда машина стоит, и когда едет. Так зачем все это?

Версия GTS существует в линейке модели 718 Boxster, чтобы достопочтенный джентльмен мог бросить друзьям: «Взял себе нового „Поршака“ спортивного. Самая мощная версия». И вот тут нужно деликатно умолчать, что речь идет о самой младшей модели 718, а вовсе не о культовом 911. Ведь даже самая мощная версия GTS с ее ценой минимум в 5 миллионов 380 тысяч рублей — на миллион рублей дешевле старшей модели. Впрочем, немецкие маркетологи приучили нас к тому, что к базовой цене стоит сразу добавлять миллион-другой — список опций бесконечен.

Для тех, кто не хочет проводить долгие часы, выбирая комплектацию своего Porsche, и предназначена версия GTS. Тут не то чтобы есть все, но по крайней мере за щедрую отделку кожей и искусственной замшей, мультимедиа-систему с сенсорным экраном, электроприводы сидений и красивые 20-дюймовые колесные диски платить не придется. Тем не менее, список опций по-прежнему длинный, так что цену машины можно хорошенько увеличить.

Версии GTS — не для интровертов, даже когда речь идет о купе Cayman. Дизайнеры постарались несколькими штрихами подчеркнуть крутость владельца. Как будто бы кто-то сомневался, что человек, который может позволить себе игрушку по цене двушки в Новой Москве, достаточно крутой. Затемненные фары, задние фонари, патрубки выхлопной системы и черный кузовной декор. Эдакий Черный плащ — ужас, летящий на крыльях ночи. А ночь — именно то время, когда на 718 Boxster GTS хочется летать.

В дневных пробках немецкому спорткару тесно. Он ворчит шестеренками коробки в пробке, нервно реагирует на нажатия педали и всем своим видом показывает, что знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Форсированный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 литра выдает 365 лошадиных сил — никогда еще младший спорткар Porsche не был таким мощным. До 100 километров в час наш «желток» с роботизированной трансмиссией и опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется за 4,1 секунды. Вдох — и вы уже нарушаете, выдох — мчитесь под лишение прав. Зачем все это в Москве?

В 1960 году Porsche 718 RS 60 добились фантастического успеха на закрученных серпантинах Сицилии. В проходившей по дорогам общего пользования гонке Тарга Флорио немецкие спайдеры оставили позади куда более мощные Ferrari 250 TR. На привычных гоночных треках маломощным Porsche трудно было бороться с красными машинами, оснащенными могучими двигателями V12, но на узких и пыльных горных дорогах Тарга Флорио куда важнее была управляемость. И с ней-то у Porsche было все в порядке. Легкие, юркие, с расположенным в пределах колесной базы мотором немецкие спорткары уходили от итальянских в точку, как только на дороге появлялись первые повороты.

— Мама, смотри, Ferrari! — кричит проходящий мимо нашего припаркованного на Малой Дмитровке неподалеку от Столешникова переулка Porsche 718 GTS ребенок. — Нет, сынок, ты что! Какая Ferrari? Ferrari красные, а это Lamborghini , — высказывает свое мнение его мама. Ну, хоть так. В 1960 году Ферруччо Ламборгини еще выпускал тракторы и не задумывался о спорткарах. Да и в Porsche были не чужды сельскохозяйственной технике. Одной из новинок того года стал трактор Porsche Diesel Juinior, ориентированный на фермеров-одиночек.

А вот девушкам все равно, что это за машина. Она яркая, спортивная, лишена крыши и, очевидно, стоит дорого. Вышедшие на вечерний променад красотки, смущаясь, фотографируются на фоне машины. Многие были бы не прочь и познакомиться с обладателем хорошего вкуса и тугого кошелька, но, похоже, не слишком верят в свои силы. Совсем другой настрой у гостей столицы, прибывших из горного Кыргызстана и солнечного Узбекистана. Они без ложной скромности подходят с расспросами и поднимают вверх большой палец, проезжая мимо за рулем такси.

Тысячи огоньков гирлянд, растянутых на Дмитровкой, отражаются на капоте, что только усиливает ощущение реалити-шоу, главным героем которого является водитель Porsche. Вскоре неподалеку от 718 Boxster GTS паркуется автобус, из которого толпой вываливаются китайские туристы. Спустя пару минут на Porsche и его водителя направлены десятки объективов. Китайцы галдят, тычут пальцами и беспрестанно фотографируют. Большинство китайских туристов прибывают в Россию из не самых богатых провинций, и немецкий спорткар для них — нечто невиданное.

Они вновь и вновь спускают затвор фотоаппарата и не ведают, что какой-нибудь дилер Porsche в пригороде Шанхая продает больше спорткаров марки, чем потребляет весь российский рынок. Машины без крыши все еще необычны для жителей Поднебесной, ведь китайские представления о красоте требуют, чтобы кожа обеспеченного человека была бледной. Загар — удел крестьян, копошащихся по колено в воде на рисовом поле.

Откровенно говоря, для большинства россиян кабриолет — такая же дичь, как и для китайцев. В стране, где прячут лица за глухой тонировкой и строят шестиметровые заборы, езда в открытой машине считается чудачеством. Чтобы ездить в Москве на кабриолете, нужно быть немного эксгибиционистом и совершенно точно быть готовым идти на жертвы. К счастью, в случае с 718 Boxster GTS жертвы эти не слишком значительные.

Удивительно, но даже с еще не переложенным к очередному летнему сезону асфальтом Porsche справляется легко и не заставляет зажмуриваться перед очередной кочкой. С поднятой крышей в салоне тихо, а уровню оснащения позавидует иной седан бизнес-класса. Наконец, несмотря на наличие складывающейся крыши и среднемоторную компоновку, Boxster отлично подходит для поездок по магазинам. Тут сразу два багажника объемом 150 литров сзади и 275 литров спереди — больше, чем у многих малолитражек.

Новый турбомотор достаточно экономичен, система start/stop глушит двигатели на светофорах, а при движении на постоянной скорости умеет размыкать сцепления роботизированной коробки передач и имитировать холостой ход. В итоге даже в московском трафике легко показать расход на уровне 10-12 литров на 100 километров.

Вот только зачем? Boxster 718 GTS на самом деле создан не для того, чтобы неспешно фланировать по бульварам, снимать чикуль в клубах (как раз Soho Rooms вновь открывают после годичной реконструкции) или становиться инструментом привлечения внимания к его владельцу. Вся суть этого автомобиля в том, чтобы приносить удовольствие от быстрой езды по интересным загородным, а еще лучше горным дорогам и гоночным трассам.

Стоит только посильнее нажать на газ, попозже затормозить и побыстрее пройти поворот, как понимаешь, за что просят пять с небольшим миллионов рублей. Удивительно живой и собранный автомобиль, с которым устанавливается почти телепатическая связь. Ты только подумал, а он уже сделал. Неудивительно, что на Северной петле Нюрбургринга — той самой, где горел Ники Лауда из фильма «Гонка», — новый 718 Boxster GTS привозит полтора-два десятка секунд с круга всем прямым конкурентам.

В городе же Porsche не хватает эмоциональности и драматизма. Он слишком тихий, а звук его двигателя слишком простой. В нем нет ощущения исключительности. Просто дорогой и комфортный автомобиль без крыши. Если хочется просто кататься, то хватит и базового 718 Boxster без дополнительных литер, а если нужно больше внимания к своей персоне, то лучше посмотреть на спорткары Mercedes-AMG или Jaguar . Они более громкие и дикие, а езда за их рулем напоминает сражение с диким зверем.

К счастью, в России все больше людей, которые покупают открытый спорткар не только ради понтов (хотя куда уж без них), а ради трек-дней. Если вы приедете на гоночную трассу Moscow Raceway в дни любительских заездов, то большая часть мощных спорткаров непременно будут Porsche. У фирмы в России есть собственная гоночная школа, а среди владельцев машин марки разыгрывается чемпионат Porsche Cup — настоящие гонки с общим стартом. Вот тут 718 Boxster GTS в своей тарелке.