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Cтефано Доминикали, Lamborghini: «В ближайшем будущем у нас не будет никаких электромобилей!»
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Cтефано Доминикали, Lamborghini: «В ближайшем будущем у нас не будет никаких электромобилей!» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Руководитель итальянской марки в эксклюзивном интервью рассказал о выбранной стратегии в отношении типа силовых установок, которые будут устанавливаться под капоты автомобилей Lamborghini.
Глобальная электрификация двигателей внутреннего сгорания активно происходит как в сегменте люксовых моделей, так и в подсегменте суперкаров, однако у Lamborghini по этому вопросу есть собственное мнение, о чём рассказал корреспонденту портала Карельские Вести руководитель марки Стефано Доминикали. По его словам, в ближайшем будущем Lamborghini не собирается делать акцент на электрических технологиях, поскольку для клиентов марки важно, чтобы их автомобили не только быстро ехали и хорошо звучали, но и генерировали максимум эмоций.
На фото: Стефано Доминикали, главный исполнительный директор Lamborghini
В прошлом году Lamborghini в рамках сотрудничества с Массачусетским технологическим институтом представила полностью электрический концепт Terzo Millennio. По словам Стефано Доминикали, поклонникам марки пока не стоит ожидать выхода серийной версии этого концепта, поскольку этот проект отложен в «долгий ящик».
Тем не менее, исключение всё же будет сделано, и коснётся оно представленного недавно первого кроссовера марки Urus. Уже в следующем году кроссовер будет доступен с гибридным двигателем, однако руководитель итальянской марки пока не стал раскрывать его характеристики.
Также босс Lamborghini сообщил, что в ближайшем будущем итальянские автомобили сохранят свою аутентичность, поскольку не будут использовать электрическую платформу SPE, разработанную Lamborghini. Что же касается двух других платформ Porsche — J2 и PPE, то решение в их отношении пока не принято, но Стефано Доминикали твёрдо сказал нашему корреспонденту, что в ближайшем будущем электрических автомобилей у марки не будет.
Полную версию интервью читайте в материале журналиста портала Карельские Вести Сергея Арбузова.
По материалам: www.kolesa.ru
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