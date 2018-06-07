Cтефано Доминикали, Lamborghini: «В ближайшем будущем у нас не будет никаких электромобилей!»

Руководитель итальянской марки в эксклюзивном интервью рассказал о выбранной стратегии в отношении типа силовых установок, которые будут устанавливаться под капоты автомобилей Lamborghini

Глобальная электрификация двигателей внутреннего сгорания активно происходит как в сегменте люксовых моделей, так и в подсегменте суперкаров, однако у Lamborghini по этому вопросу есть собственное мнение, о чём рассказал корреспонденту портала Карельские Вести руководитель марки Стефано Доминикали. По его словам, в ближайшем будущем Lamborghini не собирается делать акцент на электрических технологиях, поскольку для клиентов марки важно, чтобы их автомобили не только быстро ехали и хорошо звучали, но и генерировали максимум эмоций.

На фото: Стефано Доминикали, главный исполнительный директор Lamborghini

В прошлом году Lamborghini в рамках сотрудничества с Массачусетским технологическим институтом представила полностью электрический концепт Terzo Millennio. По словам Стефано Доминикали, поклонникам марки пока не стоит ожидать выхода серийной версии этого концепта, поскольку этот проект отложен в «долгий ящик».

Тем не менее, исключение всё же будет сделано, и коснётся оно представленного недавно первого кроссовера марки Urus. Уже в следующем году кроссовер будет доступен с гибридным двигателем, однако руководитель итальянской марки пока не стал раскрывать его характеристики.

Также босс Lamborghini сообщил, что в ближайшем будущем итальянские автомобили сохранят свою аутентичность, поскольку не будут использовать электрическую платформу SPE, разработанную Lamborghini. Что же касается двух других платформ Porsche — J2 и PPE, то решение в их отношении пока не принято, но Стефано Доминикали твёрдо сказал нашему корреспонденту, что в ближайшем будущем электрических автомобилей у марки не будет.

Полную версию интервью читайте в материале журналиста портала Карельские Вести Сергея Арбузова

По материалам: www.kolesa.ru