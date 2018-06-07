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Глава Lamborghini не намерен пока выпускать электромобили
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Глава Lamborghini не намерен пока выпускать электромобили 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Руководитель итальянской автомобильной марки Lamborghini Стефано Доминикали заявил, что их компания пока не планирует разработку и выпуск электрических авто.
Сегодня многие автопроизводитель решили идти в ногу со временем и стали работать над выпуском электрокаров.
Глава Lamborghini отметил, что их потребители в первую очередь видят автомобиль быстрым и с впечатляющим звуком, позволяющими испытывать определенные эмоции, тогда как электрокары таких удовольствий обеспечить не могут.
Напомним, что в минувшем году Lamborghini презентовала модель Terzo Millennio, разработанную при содействии с Технологическим институтом в Массачусетсе. Однако эта версия еще не скоро попадет на конвейер, так как серийное производство электрокаров Стефано Доминикали отложил на определенное время.
Помимо этого, глава бренда акцентировал внимание на сохрани самобытности моделей Lamborghini, поскольку при создании авто не используется платформа SPE для электромобилей.
Исключением в этой ситуации стал гибридный кросс Lamborghini Urus, который планируют выпустить на рынок уже в 2019 году.
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