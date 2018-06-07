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Спортивная версия Kia Ceed замечена во время тестов
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Спортивная версия Kia Ceed замечена во время тестов 

Daily-Motor 39 минут назад
Фото: Daily-Motor
В интернет выложены шпионские фотографии новой, спортивной модификации модели Kia Ceed. Автомобиль выйдет в продажу с приставкой к названию GT.
Официальная презентация новинки состоится в марте 2019 года на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2018). При этом технические характеристики Ceed GT уже известны.
Новинка будет комплектоваться бензиновым 1,6-литровым турбированным мотором, выдающим до 200 лошадиных сил мощности.
Судя по опубликованным фотошпионами Motor1 снимкам, автомобиль будет отличаться с точки зрения дизайна от обычного Ceed наличием массивным колесных дисков, спортивной выхлопной системой, спойлером и увеличенными воздухозаборниками.
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