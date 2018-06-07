Спортивная версия Kia Ceed замечена во время тестов

В интернет выложены шпионские фотографии новой, спортивной модификации модели Kia Ceed. Автомобиль выйдет в продажу с приставкой к названию GT.

Официальная презентация новинки состоится в марте 2019 года на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2018). При этом технические характеристики Ceed GT уже известны.

Новинка будет комплектоваться бензиновым 1,6-литровым турбированным мотором, выдающим до 200 лошадиных сил мощности.

Судя по опубликованным фотошпионами Motor1 снимкам, автомобиль будет отличаться с точки зрения дизайна от обычного Ceed наличием массивным колесных дисков, спортивной выхлопной системой, спойлером и увеличенными воздухозаборниками.