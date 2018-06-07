Lamborghini выпустит конкурента Porsche Panamera

Итальянский производитель суперкаров собирается в будущем расширить модельный ряд новой моделью.

В эксклюзивном интервью корреспонденту портала Карельские Вести главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доминикали сообщил, что марка собирается вывести на рынок четвёртую модель, и это будет автомобиль класса Gran Turismo с компоновкой салона по схеме 2+2.

Босс итальянской марки не стал приоткрывать подробности относительно платформы, которая станет основой для новой модели, однако речь идёт не об электрокаре. А вот полный привод новый автомобиль всё-таки может получить. Что касается сроков запуска, то на этот счёт точной информации нет даже у самого Доминикали. Но по его словам, произойдёт это лишь после 2024-2025 года.

На парижском автосалоне, который проходил в 2014 году, итальянцы представили гибридное концептуальное заднемоторное купе Asterion. Автомобиль получил плагин-гибридную силовую установку, состоящую из атмосферного V10 объёмом 5,2 литра и трёх электромоторов. Суммарная мощность установки составила 910 лошадиных сил. Быть может, концепция силовой установки и ляжет в основу новой модели класса GT? Впрочем, Asterion — это всё-таки заднемоторное двухместное купе, а автомобили класса GT, как правило, обычно имеют переднемоторную компоновку.

В последний раз итальянцы выпускали серийный автомобиль класса Gran Turismo 50 лет назад. Это была модель 400GT, которая как раз имела компоновку 2+2 с передним расположением двигателя. Под капотом у неё находился атмосферный мотор объёмом в 3,9 литра и отдачей в приличные 320 лошадиных сил.

Полная версия интервью с главным исполнительным директором Lamborghini Стефано Доминикали опубликована в материале журналиста портала Карельские Вести Сергея Арбузова

По материалам: www.kolesa.ru