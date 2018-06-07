Компания Renault увеличила объёмы продаж на 18%

В компании Renault подвели итоги первого полугодия 2018 года.

Сравнивая цифры продаж 2017 и 2018 года, можно смело заявлять, что компании удалось подняться вверх на ступень в плане продаж, количество реализованных автомобилей увеличилось на 18 процентов.

В мае этого года резко подскочил спрос на модели локального производства.

За последний месяц компания продала около 12,128 тысяч машин, за полугодие ушло к новым владельцам более 50 тысяч автомобилей.

Напомним, что французская компания впервые выпустила на автомобильный рынок России свои автомобили в далёком 1998 году и 2018 год у Renault стал юбилейным, ровно 20 лет на рынке России.

В планах компании активный рост, увеличение производства и налаживание отношений со странами-экспортерами.