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Renault сообщает об 11-процентном приросте на авторынке России
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Renault сообщает об 11-процентном приросте на авторынке России 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Renault сообщает об 11-процентном приросте на авторынке России В мае 2018 года продажи автомобилей Renault в России выросли на 11%, о чем говорится в сообщении пресс-службы «Renault Россия».
В прошлом месяце российские дилеры марки реализовали 12 128 машин, а за пять месяцев этого года они продали 57 277 новых «Рено» (+18%). В компании отмечают, что такие результаты являются результатом стратегии, основанной на локальном производстве, — в мае все модели Renault локальной сборки продемонстрировали рост продаж. Стабильный рост показателей Renault обусловлен также и представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV. В июне 2017 года она дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos, — говорится в сообщении компании.
Согласно данным отчета АЕБ, четыре модели Renault вошли в топ-25 самых продаваемых моделей авторынка РФ в мае 2018 года. Это внедорожник Renault Duster, который был продан в количестве 3251 ед., а также Renault Sandero (2934 авто), Renault Kaptur (2829 ед.) и Renault Logan (2506 авто).
Ранее из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что с января по апрель 2018 года Renault продал в России 40 713 новых легковых автомобилей, на 9,3% больше, чем годом ранее (37 256 авто).
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