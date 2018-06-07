Renault сообщает об 11-процентном приросте на авторынке России

Renault сообщает об 11-процентном приросте на авторынке России В мае 2018 года продажи автомобилей Renault в России выросли на 11%, о чем говорится в сообщении пресс-службы «Renault Россия».

В прошлом месяце российские дилеры марки реализовали 12 128 машин, а за пять месяцев этого года они продали 57 277 новых «Рено» (+18%). В компании отмечают, что такие результаты являются результатом стратегии, основанной на локальном производстве, — в мае все модели Renault локальной сборки продемонстрировали рост продаж. Стабильный рост показателей Renault обусловлен также и представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV. В июне 2017 года она дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos , — говорится в сообщении компании.

Ранее из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что с января по апрель 2018 года Renault продал в России 40 713 новых легковых автомобилей, на 9,3% больше, чем годом ранее (37 256 авто).