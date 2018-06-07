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Что скрыто за маркировкой моторных масел
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Что скрыто за маркировкой моторных масел 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Цифровые индексы на канистрах со смазочными материалами для двигателей по сей день остаются для некоторых автовладельцев тайной за семью печатями. Что скрывается за маркировками и на каком масле зимой завестись проще?
Основная индексация на канистрах с моторным маслом указывает на вязкостно-температурные характеристики, которые регламентируются по системе SAE (Society of Automotive Engineers), Сообщества автомобильных инженеров. Проще говоря, она указывает на температурный диапазон, в котором вязкостные свойства масел соответствуют необходимым характеристикам.
В качестве примера рассмотрим маркировку 5W-30. Первая цифра говорит о минимальной температуре, на которую рассчитано масло. Чем цифра меньше, тем более "морозоустойчивое" у вас масло: "пятерка" гарантирует прокачиваемость масла при температуре до -35 0С, а, скажем, "0" — при температуре до -40 0С. Проворачиваемость коленвала в этих случаях будет при -30 0С и 35 0С соответственно. Литерой W (winter, зима) перед дефисом указывает на всесезонность смазочных материалов.
Класс вязкости (в нашем случае "30") — это высокотемпературный параметр, который позволяет судить о способности масла сохранять свои свойства при высоких температурах двигателя, а, именно, на разброс вязкости (допустимом диапазоне изменения вязкости масла) при 100 0С. Это же число характеризует минимальную вязкость при 150 0С.
Наиболее "прозрачен" первый параметр: чем ниже цифра, тем легче запуск в морозы и, соответственно, выше защита двигателя от износа. По нашим наблюдениям, для автомобилистов средней полосы России психологической отметкой, до которой они ожидают сравнительно беспроблемный запуск двигателя, выступают -25 0С. Его гарантируют масла с низкотемпературным индексом SAE до 10W. Со вторым все сложнее. Гуще вовсе не означает лучше. Да — чем толще слой масла под поршневыми кольцами и в подшипниках, тем ниже интенсивность износа, но при этом растут потери на трение, поскольку данный параметр актуален и при прогреве, и хуже отводится тепло от поршня.
Следует помнить о том, что ресурс двигателя, его экономичность и мощность изначально рассчитывается под конкретную вязкость смазочных материалов.
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