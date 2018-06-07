Новую спецификациию обновленного мотора Mercedes привезут только на Гран-при во Франции 

Команда всемирно известного автомобильного бренда Mercedes заявила, что усовершенствованный двигатель будет презентован не ранее Гран-при во Франции, хотя ранее обещали показать его в Канаде.
В итоге немцы пообещали привезти новую спецификацию двигателя только на автодром имени Поля Рикара, тогда как раньше речь шла о Монреале.
Причиной переноса презентации послужили проблемы с качеством новой силовой установки под условным названием PU2. Причем данная ситуация актуальна для всех трех команд Mercedes.
На данный момент не известно на какие именно авто будет установлен новый мотор.
При этом стало известно, что японский бренд Honda также подготовил для Монреаля новый двигатель и обновления этого силового агрегата коснулись прежде всего повышения эффективности ДВС.