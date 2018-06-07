Новую спецификациию обновленного мотора Mercedes привезут только на Гран-при во Франции

Команда всемирно известного автомобильного бренда Mercedes заявила, что усовершенствованный двигатель будет презентован не ранее Гран-при во Франции, хотя ранее обещали показать его в Канаде.

В итоге немцы пообещали привезти новую спецификацию двигателя только на автодром имени Поля Рикара , тогда как раньше речь шла о Монреале.

Причиной переноса презентации послужили проблемы с качеством новой силовой установки под условным названием PU2. Причем данная ситуация актуальна для всех трех команд Mercedes.

На данный момент не известно на какие именно авто будет установлен новый мотор.