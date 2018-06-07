Бензиновые моторы серии PureTech от PSA названы лучшими в мире

Известные 3-цилиндровые турбированные бензиновые моторы серии PureTech (110 л. с. и 130 л. с.) снова заслужили титул «Международный Двигатель Года» в категории 1-1,4 л и это уже четвертая награда подряд для данных силовых агрегатов. Результаты юбилейного 20-го конкурса «Международный Двигатель Года» (International Engine of the Year Awards) были оглашены в Штутгарте 5 июня.

При разработке 3-цилиндровых турбированных бензиновых двигателей семейства PureTech Группа PSA оформила 210 патентов на изобретения. Эти моторы самого современного поколения предлагают улучшенные эксплуатационные характеристики, больше мощности, высокую эффективность работы.

Особенно стоит отметить следующее: расход топлива в среднем снижен на 4% относительно моторов прошлого поколения; улучшена реакция на нажатие педали газа, что стало возможным благодаря оптимизации турбины (к примеру, крутящий момент растет на 20% быстрее начиная с 1 500 об/мин); на 75% сокращены вредные выбросы благодаря использованию фильтра твердых частиц для бензинового двигателя (т.н. GPF-фильтр), что позволило выполнять процедуру измерительного цикла RDE (Real Driving Emissions) и уже сейчас отвечать новым нормам токсичности ЕС , которые вводятся с 2020 года; более компактная конструкция двигателя великолепно адаптирована для использования в составе платформы CMP (Common Modular Platform), на которой будут построены небольшие городские автомобили, семейные седаны, компактные кроссоверы.

Впервые новые версии двигателей были представлены в 2017 году на модели Peugeot 308 и сегодня предлагаются примерно в сотне различных вариантов, которые используются на разных автомобилях Группы PSA, продающихся в 70 странах мира. Эти моторы уже сейчас отвечают жестким нормам токсичности Euro 6d-TEMP и China 6b.

Бензиновые 3-цилиндровые двигатели PureTech в текущий момент производятся во Франции и Китае. Кроме того, на протяжении 2018 года завод во Франции вдвое увеличит выпуск данных моторов, также в 2019 и 2020 гг. начнут работать моторостроительные заводы в Польше и Венгрии соответственно.