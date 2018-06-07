Mercedes-Benz собирается сдавать свои лучшие автомобили в аренду 

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что с началом лета в активах многих крупных автомобильных брендов появляется новая услуга. Зарегистрированные пользователи смогут брать недешевые модели машин в аренду, просто оформляя на них подписку через специальное приложение. Подобные опции реализуют BMW, Volvo, Lincoln, Lexus и Mercedes. Чтобы воспользоваться сервисом «Mercedes-Benz collection», вам нужно установить фирменное приложение, загрузить туда фотографию своего водительского удостоверения и внести плату за активацию в размере $495. Далее к вашим услугам список из кабриолетов, внедорожников, обычных купе и моделей от AMG, с арендной платой от $1095 до $2995 в месяц. Нет никаких ограничений по дальности пробега, плюс вам автоматически оформляется страховка, предоставляется техобслуживание и помощь на дороге.
Схожие условия, по данным журналистов Bloomberg, собираются предложить и прочие бренды, разница лишь в стоимости услуги и выборе моделей, но все они выше среднего уровня. Хотя наверняка будет попытка и здесь сформировать некие ниши, например, Volvo планирует заморозить ценник на $600, а BMW и Porsche, наоборот, начинают с $2000.