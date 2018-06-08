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Duster получил новые дизели
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Duster получил новые дизели 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
На европейском рынке начались продажи кроссоверов Dacia Duster второго поколения c новыми дизелями семейства Blue dCi. Они отличаются продвинутой системой очистки выхлопных газов и рядом других доработок.
Для модели предлагается два дизеля — мощностью 95 и 115 лошадиных сил. Они получили систему очистки выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction) с впрыском мочевины в каталитический нейтрализатор. Это позволяет серьезно снизить выбросы окислов азота.
Кроме того, новые моторы отличаются повышенным до 2000 бар давлением впрыска и новым водно-воздушным интеркулером. Мощность новых двигателей повысилась на пять лошадиных сил, а у младшего мотора крутящий момент вырос на 30 Нм (до 240 Нм при 1750 оборотов в минуту). Вдобавок, пересмотрены передаточные числа в коробке передач.
Цены на базовый Duster Blue dCi 95 с передним приводом начинаются от 14 350 евро (около 1 050 000 рублей по текущему курсу).
Производство «Дастеров» второго поколения в России еще не налажено и стартует не скоро. Машины первого поколения с дизелем у нас выпускаются только с полным приводом и стоят от 986 990 рублей.
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