GM отзывает почти 90 тысяч Terrain 2017-2018 года

Внедорожники, собранные между 14 марта 2017 года и 22 мая 2018 года, имеют некорректно настроенное программное обеспечение, не позволяющee подушкам безопасности срабатывать во время столкновений. Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) представило отчет у котором указывается проблема, связанная с модулем SDM (Sensing Diagnostic Module). Фактически, SDM отвечает за распознание происшествий и автоматически разворачивает подушки безопасности, но в указанных машинах из-за неправильной конфигурации он не может выполнить свои функции.

«В этих транспортных средствах SDM может не работать правильно», говорится в заключении NHTSA. По оценкам General Motors, подобный дефект может присутствовать в 1% GMC Terrain 2018, задействованной в отзыве. Автопроизводитель не знает о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с проблемой. И все же чтобы исправить ситуацию необходимо просто обновить программное обеспечение.

Владельцы всех автомобилей будут проинформированы об отзыве компанией. Официальное расписание уведомлений еще не предоставлено.