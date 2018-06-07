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GM отзывает почти 90 тысяч Terrain 2017-2018 года
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GM отзывает почти 90 тысяч Terrain 2017-2018 года 

Auto.Today 38 минут назад
Фото: AutoGuide.com
Крупнейшая американская компания General Motors готовится отозвать 88 129 единиц GMC Terrain 2017-2018 года выпуска. Отмечается, причиной изъятия транспортных средств становятся неисправные подушки безопасности, которые не развертываются в случаи аварии.
Внедорожники, собранные между 14 марта 2017 года и 22 мая 2018 года, имеют некорректно настроенное программное обеспечение, не позволяющee подушкам безопасности срабатывать во время столкновений. Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) представило отчет у котором указывается проблема, связанная с модулем SDM (Sensing Diagnostic Module). Фактически, SDM отвечает за распознание происшествий и автоматически разворачивает подушки безопасности, но в указанных машинах из-за неправильной конфигурации он не может выполнить свои функции.
«В этих транспортных средствах SDM может не работать правильно», говорится в заключении NHTSA. По оценкам General Motors, подобный дефект может присутствовать в 1% GMC Terrain 2018, задействованной в отзыве. Автопроизводитель не знает о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с проблемой. И все же чтобы исправить ситуацию необходимо просто обновить программное обеспечение.
Владельцы всех автомобилей будут проинформированы об отзыве компанией. Официальное расписание уведомлений еще не предоставлено.
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