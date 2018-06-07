Volkswagen полностью останавливает производство новых автомобилей

Компания Volkswagen вынуждена приостановить производство на главной своей площадке в Вольфсбурге. Дело в том, что с 1 сентября в Европе вступают в силу новые правила по испытаниям транспортных средств на вредные выхлопы и расход топлива (WLTP).

На данный момент Volkswagen выпускает автомобили, которые соответствуют старому стандарту NEDC, который не отображает реальной картины, на что жалуются экологи и многие автомобилисты.

Глава концерна Херберт Дисс заявил, что им предстоит получить сертификаты соответствия новому стандарту для 200 автомобилей. Поскольку тестирование по новому стандарту занимает в три-четыре раза больше времени, работа будет вестись круглосуточно.

На данный момент не понятно, как долго будут простаивать конвейеры Volkswagen в Вольфсбурге. Читайте статью на QutoЧитайте также:Daimler представил два электрических грузовикаНазваны лучшие моторы 2018 годаBMW раскрыла четвертое поколение X5