Безумный McLaren 570S готов предоставить 721 лошадиных сил

Если вы считаете, что McLaren 570S не может сразиться с 720S или даже превзойти ориентированный на трек Senna, похоже, вам придется изменить свое мнение.

Конечно, если рассматривать стандартную модель 570S без каких-либо настроек и модернизаций, сравниваться вышеуказанные транспортные средства не имеет смысла. Поскольку его двухтурбинный 3,8-литровый двигатель V8, соединенный с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, способен производить всего 570 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Таких показателей недостаточно, дабы преодолеть столь сильных соперников.

В свою очередь Porsche 911 Turbo S и Audi R8 могут очень близко подобраться к соответствующим суперкарам (если это касается производительности). Автомобили осуществляют разгон от нуля до 100 км/ч примерно за 3,2 секунды и могут достичь максимальной скорости в 328 километров в час. Учитывая такую отдачу силовой установки неудивительно, почему большинство владельцев моделей не заинтересованы в повышении характеристик.

Однако, водитель представленного на следующем видео McLaren 570S не входит в число «большинства владельцев» и с радостью позволяет настроить свой автомобиль до 721 лошадиной силы, а также окутать его в безумный рисунок с Джокером. После модернизации спорткар может преодолеть отметку в 100 км/ч менее чем за 3 секунды.