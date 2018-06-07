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Названы сроки презентации прототипа Model Y от Tesla
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Названы сроки презентации прототипа Model Y от Tesla 

360tv.ru 2 часа назад
На март следующего года руководство компании Tesla запланировало презентацию первого прототипа Model Y. Его производство начнется в 2020 году. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на «Авторевю».
Основатель компании Илон Маск уточнил, что в салоне новой модели не будет кожаной отделки и привычного руля. Технические характеристики электромобиля пока остаются в секрете.
24 мая российский концерн «АвтоВАЗ» открыл в городе Сантьяго (Чили) первый дилерский центр после 20‐летнего перерыва. До конца текущего года в Чили откроются еще три дилерских центра.
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