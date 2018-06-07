Новый BMW X5: смотрим, изучаем, оцениваем

Новый X5 от BMW призван приумножить достижения своего предшественника.

Впервые «Икс-Пять» появился на рынке ещё в 1999 году. X5 служил образцом для конкурентов. И вот на смену третьему поколению, которое вышло в 2013 году, приходит новый X5. Многое изменилось со сменой генерации: от стиля до платформы и салона. В целом, новый X5 выглядит значительно более «сложным» и готов к битве с обновлённым Mercedes-Benz GLE, появление которого ожидается до конца года.

Четвёртая генерация X5 составляет на 36 мм длиннее, на 66 мм шире и на 19 мм выше. Расстояние между осями тоже увеличилось — на 42 мм. В результате получаем значительно больше пространства внутри. Если вам нужно усадить свыше пяти человек, вы будете счастливы услышать, что сидения третьего ряда будут доступны в качестве опции. Если есть лишние деньги, баварцы готовы порадовать панорамной крышей. Объём багажника, если уж про вместимость говорим, — 645 литров (при сложенных задних креслах — все 1860 литров).

Говоря о технологиях. У автомобиля есть все «игрушки», о которых вы только могли ранее мечтать. BMW установила лазерные адаптивные светодиодные фары, пневматическую подвеску на обеих осях, активный задний стабилизатор, два 12,3-дюймовых экрана. Звуковая система тут стоит Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, а это означает, что мы имеем 20 динамиков. Важно, что пассажирам второго ряда скучать не придётся, ведь им положена парочка 10,2-дюймовых сенсорных экранов. Отметим, что мультимедийным комплексом можно управлять жестами.

Модель получает опциональный пакет M Sport с электронной блокировкой заднего дифференциала и набор Off-Road. Последнего прежде не предлагали. Его преимущество состоит в наличии четырёх режимов движения: песок, скользкие камни, гравий или снег. В соответствии с заданным режимом, электроника настраивает работу коробки, полного привода, системы стабилизации, высоту дорожного просвета и отклики на нажатие педали газа.

Советуем присмотреться к версии xDrive50i, ведь ей положен новый 4,4-литровым битурбо V8, мощность которого 462 л.с. Много? Есть вариант с «шестёркой» бензиновой в 340 л.с.

А что с дизелями? Не беспокойтесь, и моторы на «тяжёлом топливе» присутствуют. Их два. Один с отдачей в 249 «лошадей», а другой, который с четырьмя турбокомпрессорами (M50d), с арсенало сразу в 400 «коней». Независимо от того, какой двигатель выбран, получите автоматическую коробку передач с восемью скоростями.

BMW начнёт продажи четвёртого поколения X5 с ноября. Машины по-прежнему продолжат собирать на территории США.